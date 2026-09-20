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Đại tá Trần Thế Phan giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Chủ Nhật, 08:08, 20/09/2026
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VOV.VN - Ngày 19/9, tại Gia Lai, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Đại tá Trần Thế Phan, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được điều động giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Đại tá Trần Thế Phan được điều động giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thay Đại tá Nguyễn Thế Vinh, vừa được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng.

Dai ta tran the phan giu chuc chi huy truong bo chi huy quan su tinh gia lai hinh anh 1
Đại tá Trần Thế Phan (bên phải) được điều động, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu Đại tá Trần Thế Phan nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ, nhất là đặc điểm địa bàn Gia Lai rộng, có nhiều đơn vị hành chính cấp xã; dành thời gian đi cơ sở, chú trọng những địa bàn còn khó khăn.

Trên cương vị mới, Đại tá Trần Thế Phan cần giữ vững nguyên tắc, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ huy; kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được; có lộ trình khắc phục hạn chế, tập trung giải quyết những việc khó, tồn đọng, nhạy cảm với tinh thần mềm dẻo nhưng kiên quyết.

Thiếu tướng Lương Đình Chung cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sau bàn giao khẩn trương rà soát toàn diện tình hình, nhiệm vụ; điều chỉnh, bổ sung phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, không để công việc bị gián đoạn. Đồng thời, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch năm 2026; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Thế Phan tiếp thu toàn bộ chỉ đạo đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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