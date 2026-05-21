Bộ đội Biên phòng Gia Lai chăm sóc sức khỏe người dân vùng biên giới

Từ sáng sớm, đông đảo người dân địa phương đã có mặt tại Nhà văn hóa cộng đồng các làng để được các y, bác sĩ và cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng thăm khám sức khỏe. Thượng úy, bác sĩ quân y Lê Quang Tùng, trợ lý quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, trong đợt này, đoàn công tác tiến hành khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 lượt người.

Biết kế hoạch khám bệnh của quân y, đông đảo người dân khu vực biên giới đã tranh thủ có mặt từ sớm

Ngoài hoạt động chăm sóc sức khỏe, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn cũng kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Người dân được khám sàng lọc bệnh và cấp thuốc đối với các bệnh thông thường.

“Thời điểm nắng nóng, nhiều bệnh nổi trội như bệnh về tiêu hóa, bệnh về huyết áp, đái tháo đường cũng được quân y biên phòng điều trị, tư vấn về lối sống khoa học. Bên cạnh đó, cũng lồng ghép tư vấn cho bà con duy trì lối sống khoa học, thường xuyên đến y tế địa phương để khám bệnh để được chăm sóc sức khỏe, nhằm củng cố sức khỏe của nhân dân các xã biên giới”, Thượng úy, bác sĩ quân y Lê Quang Tùng cho biết.