  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bộ đội Biên phòng Gia Lai chăm sóc sức khỏe người dân vùng biên giới

Thứ Năm, 18:17, 21/05/2026
VOV.VN - Trong hai ngày 21-22/5, Bộ đội Biên phòng Gia Lai tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân tại hai xã biên giới Ia Nan và Ia Pnôn. Hoạt động góp phần chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó khăn, tăng cường tình đoàn kết quân - dân nơi tuyến đầu biên giới.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân địa phương đã có mặt tại Nhà văn hóa cộng đồng các làng để được các y, bác sĩ và cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng thăm khám sức khỏe. Thượng úy, bác sĩ quân y Lê Quang Tùng, trợ lý quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, trong đợt này, đoàn công tác tiến hành khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 lượt người.

Biết kế hoạch khám bệnh của quân y, đông đảo người dân khu vực biên giới đã tranh thủ có mặt từ sớm

Ngoài hoạt động chăm sóc sức khỏe, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn cũng kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Người dân được khám sàng lọc bệnh và cấp thuốc đối với các bệnh thông thường.

“Thời điểm nắng nóng, nhiều bệnh nổi trội như bệnh về tiêu hóa, bệnh về huyết áp, đái tháo đường cũng được quân y biên phòng điều trị, tư vấn về lối sống khoa học. Bên cạnh đó, cũng lồng ghép tư vấn cho bà con duy trì lối sống khoa học, thường xuyên đến y tế địa phương để khám bệnh để được chăm sóc sức khỏe, nhằm củng cố sức khỏe của nhân dân các xã biên giới”, Thượng úy, bác sĩ quân y Lê Quang Tùng cho biết.

Nguyễn Thảo-CTV Thanh Bình/VOV-Tây Nguyên
Nghệ An cần đẩy mạnh tầm soát ung thư, chăm sóc sức khỏe "từ sớm, từ xa"

VOV.VN - Chiều (16/5) tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao Nghệ An trong triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân và đề nghị Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đẩy mạnh tầm soát sớm ung thư, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao chất lượng điều trị chất lượng điều trị cho người dân Bắc Trung Bộ.

Tháng hành động vì trẻ em 2026: Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

VOV.VN - Sáng nay (15/5), tại Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) diễn ra Lễ hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, với thông điệp tăng cường chăm sóc toàn diện sức khỏe bà mẹ và trẻ em Việt Nam.

Cao Bằng nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

VOV.VN -Từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đến chất lượng dịch vụ, Cao Bằng đang hướng tới một hệ thống y tế ngày càng hiện đại và hiệu quả hơn, góp phần cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết số 72- NQ/TW Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

Thái Nguyên: Xã, phường có ít nhất 1 thư viện, 1 điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai để đến tháng 5/2026, mỗi xã, phường có ít nhất 1 điểm thư viện gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng và 1 điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chăm sóc người cao tuổi.

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục đến tận nhà dân ở TP.HCM để thăm khám

VOV.VN - Theo Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 7/4/2026, các Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại ba xã Hiệp Phước (khu vực huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM), Đất Đỏ (khu vực Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) và Bắc Tân Uyên (khu vực Bình Dương cũ) chính thức hoạt động.

