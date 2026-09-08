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Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Thứ Ba, 16:19, 08/09/2026
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VOV.VN - Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Quân khu 1 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện và tổ chức diễn tập sát thực tế, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Ngày 8/9, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 1 về kết quả thực hiện nhiệm vụ và những nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Dai tuong nguyen tan cuong lam viec voi bo tu lenh quan khu 1 hinh anh 1
Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng thời gian qua; đồng thời nêu phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả lực lượng vũ trang Quân khu 1 đạt được, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; chủ động nắm, dự báo sát tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

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Toàn cảnh buổi làm việc.

Tổng Tham mưu trưởng lưu ý Quân khu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện và tổ chức diễn tập sát thực tế, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu; giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn; nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

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Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra bếp ăn tại Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Quân khu 1 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công Luận-Duy Đức/VOV-Đông Bắc
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