Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương lực lượng cứu nạn tàu cá ở biển Bạch Long Vĩ

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 3, Binh đoàn 18, các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn người dân trên tàu cá HP 90666 - TS bị chìm trên vùng biển Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết rõ, rất vui mừng được biết, ngay sau khi nhận được tin tàu cá HP 90666 - TS bị chìm lúc 17h19 ngày 26/5/2026 phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ 26 hải lý, Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo, điều hành các lực lượng, các tàu trực, tàu đang làm nhiệm vụ trên biển, máy bay trực thăng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 nhanh chóng cơ động đến hiện trường phối hợp chặt chẽ, triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bên cạnh đó, Quân khu 3, Bộ đội Biên phòng đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương, phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 1 khẩn trương huy động tàu cứu hộ - cứu nạn, tàu cá dân sự tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đại tướng cũng nêu rõ, với tinh thần "tính mạng con người là trên hết, trước hết", "ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội", các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời có mặt, vượt qua khó khăn, quyết tâm tìm kiếm, cứu người dân gặp nạn trên biển, đến 18h20 27/5/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, cứu vớt thành công, an toàn toàn bộ 11 người dân bị nạn.

"Hành động của các đồng chí đã nêu tấm gương sáng về lòng dũng cảm "vì nhân dân quên mình" của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Đại tướng Phan Văn Giang viết.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các các bộ, chiến sĩ. Mong rằng, trong thời gian tới các cám bộ, chiến sĩ sẽ phát huy hơn nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, luôn là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển.