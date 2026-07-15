Quảng Ninh hoàn thành việc lấy mẫu ADN toàn bộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các quyết định, kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, phục vụ giám định ADN. Qua rà soát, toàn tỉnh có 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.736 phần mộ, trong đó 1.837 mộ có đủ thông tin, 1.221 mộ có một phần thông tin và 803 mộ chưa xác định danh tính liệt sĩ cần lấy mẫu giám định ADN.

Quảng Ninh hoàn thành 100% việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và 330 ngày so với kế hoạch Trung ương.

Đến hết ngày 14/7, Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với toàn bộ 803 phần mộ tại tất cả 18 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và 330 ngày so với kế hoạch Trung ương.

Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành 'Chiến dịch 500 ngày đêm', chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo cấp ủy các địa phương để triển khai xây dựng kế hoạch tiến hành tu bổ các cái nghĩa trang trong toàn tỉnh".

Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu ADN các liệt sỹ chưa xác định được danh tính không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm lại nhân thân của những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc mà còn thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Ninh.