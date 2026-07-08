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Điện Biên bàn giao thêm 766 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Thứ Tư, 11:38, 08/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay 8/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 766 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Đây là đợt bàn giao thứ hai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Dien bien ban giao them 766 mau hai cot liet si phuc vu giam dinh adn hinh anh 1
Đây là đợt bàn giao thứ 2 trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: 766 mẫu hài cốt được lấy tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, lập hồ sơ và bàn giao được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính khoa học, khách quan và đáp ứng yêu cầu giám định ADN.

Kết quả giám định ADN sẽ được đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ nhằm xác định danh tính, góp phần trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Dien bien ban giao them 766 mau hai cot liet si phuc vu giam dinh adn hinh anh 2
Đến nay các lực lượng đã khai quật 1.687 phần mộ tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao. 

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên, đến nay các lực lượng đã khai quật 1.687 phần mộ tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao. Trong đó đã lấy 1.299 mẫu hài cốt bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội; 96 hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu.

Thời gian tới, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

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Cà Mau bàn giao 237 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

VOV.VN - Ngày 8/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ dâng hương và đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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