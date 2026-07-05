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Đoàn Việt Nam đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Chủ Nhật, 10:17, 05/07/2026
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VOV.VN - Ngày 4/7 (theo giờ địa phương), đoàn Việt Nam tiếp tục triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất tại Venezuela, đưa ra được 9 thi thể nạn nhân khỏi đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 54 thi thể.

Trong ngày 4/7 (theo giờ địa phương), đoàn cứu trợ Việt Nam tại Venezuela tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira).

Trong ngày, đoàn cũng hỗ trợ người dân sở tại di chuyển tài sản, tiếp tục khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Doan viet nam dua duoc 54 nan nhan dong dat tai venezuela ra khoi dong do nat hinh anh 1
Đoàn Việt Nam phối hợp với lực lượng sở tại đưa thi thể nạn nhân ra khỏi công trình đổ sập, ngày 4/7 (theo giờ địa phương).

Đáng chú ý, trước đó, sáng 3/7 (theo giờ địa phương), lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng lực lượng Venezuela sử dụng thiết bị chuyên dụng đã phát hiện tín hiệu nghi có sự sống bên trong một tòa nhà bị đổ sập tại Playa Grande. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian, tiến hành cuộc tìm kiếm cả ngày đêm. 

​Công cuộc tìm kiếm nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và người dân sở tại. Trực tiếp có mặt tại hiện trường vào đêm 3/7 (theo giờ địa phương), Tư lệnh Lực lượng dân quân của Venezuela Nayade Lockiby Belmonte bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã cử lực lượng sang tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam với lực lượng Venezuela trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân; khẳng định phía Venezuela luôn sẵn sàng tạo điều kiện tối đa cho phía Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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Doan viet nam dua duoc 54 nan nhan dong dat tai venezuela ra khoi dong do nat hinh anh 3
Anh Oscar Fernandez cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể mẹ anh ra khỏi công trình đổ sập, ngày 4/7 (giờ địa phương).

​Sau tất cả các nỗ lực trong mười mấy giờ đồng hồ, rạng sáng 4/7 (theo giờ địa phương), lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp cận được vị trí nghi vấn. Từng ngóc ngách xung quanh được kiểm tra tỉ mỉ, thế nhưng không có dấu vết nào được tìm thấy. 

​Mặc dù không thể mang lại phép màu, song lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã mang đến điều quý giá không kém, đó là sự tận tâm, tình người không biên giới, là chỗ dựa tin cậy cho những người bạn đang trong cơn hoạn nạn. 

Quỳnh Trang/VOV.VN
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