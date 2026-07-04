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Đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela đã đưa 45 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Thứ Bảy, 10:12, 04/07/2026
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VOV.VN - Ngày 3/7 (theo giờ địa phương), đoàn Việt Nam cứu trợ động đất tại Venezuela đã đưa ra được 15 thi thể nạn nhân. Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể ra khỏi đống đổ nát.

Theo đó, trong ngày 3/7 (theo giờ địa phương), đoàn cứu trợ Việt Nam tại Venezuela tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira) của Venezuela.

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Đến ngày 3/7 (theo giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể ra khỏi đống đổ nát.

Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng quân đội và công an. Thời gian triển khai nhiệm vụ gấp, khoảng cách cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc khó khăn, các rung chấn còn tiếp diễn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao và kinh nghiệm những lần cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài trước đây.

Đoàn đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại, kịp thời triển khai phương án, lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn, đưa được nhiều nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela.

Doi cuu ho viet nam tai venezuela da dua 45 thi the nan nhan ra khoi dong do nat hinh anh 2
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại thực địa, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn đã đọc cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela nghe thư biểu dương của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

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Đoàn Việt Nam và chó nghiệp vụ tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Đại tướng Phan Văn Giang mong các đồng chí nêu cao hơn nữa truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, nỗ lực cao hơn, mưu trí sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cứu giúp được nhiều người bị nạn, đáp ứng với sự mong đợi của Nhà nước và nhân dân Venezuela, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối; khẳng định nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tự hào, đồng hành cùng các đồng chí.

Quỳnh Trang/VOV.VN
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