Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela tăng lên 2.645

Bộ Thông tin và Truyền thông Venezuela ngày 3/7 cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tại miền Bắc nước này đã tăng lên 2.645. Theo cơ quan này, đến nay có 12.666 người bị thương và khoảng 15.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa sau thảm họa.

Nhiều tòa nhà cao tầng bị hư hại và trở thành đống đổ nát sau trận động đất kép xảy ra ngày 24/6 tại La Guaira, Venezuela. Ảnh: Reuters

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Thông tin và Truyền thông Venezuela cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 6.462 người và hỗ trợ 86.117 gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất.

Hai trận động đất đã tác động đến 885 công trình, trong đó 189 tòa nhà bị sập hoàn toàn.

Giới chức Venezuela cũng cho biết hơn 3.300 nhân viên cứu hộ quốc tế đã được triển khai tới khu vực chịu ảnh hưởng, trong khi nước này huy động gần 30.000 nhân sự tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ người dân.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), ngày 24/6, Venezuela hứng chịu hai trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5, xảy ra cách nhau chỉ 39 giây.

Trong đó, trận động đất mạnh 7,5 xảy ra tại khu vực cách thị trấn Yumare, bang Yaracuy khoảng 23 km về phía Đông Nam, còn trận động đất mạnh 7,2 có tâm chấn cách thành phố San Felipe, cũng thuộc bang Yaracuy, khoảng 23,9 km về phía Đông Bắc.

Bộ Thông tin và Truyền thông Venezuela cho biết đến nay đã ghi nhận 890 dư chấn kể từ sau hai trận động đất.