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Đội K51 lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Thứ Tư, 14:44, 16/09/2026
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VOV.VN - Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, sáng 16/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K51 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2026-2027.

Dự và chỉ đạo lễ xuất quân của Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, có Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

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Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2026-2027. (Ảnh: Trần Tuấn)

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2026-2027, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn tổ chức, biên chế Đội K51; trong đó lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại Campuchia được chia thành 3 bộ phận, triển khai khảo sát, tìm kiếm trên địa bàn được phân công.

Cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành huấn luyện chuyên môn, bồi dưỡng tiếng Khmer, kỹ năng dân vận, kiến thức về phong tục, tập quán và đối ngoại quân sự.

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Cán bộ, chiến sĩ đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Trần Tuấn)

Đơn vị cũng bảo đảm phương tiện, trang bị hậu cần - kỹ thuật, vật tư y tế, kinh phí và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý phục vụ nhiệm vụ.

Đáng chú ý, qua thu thập, xác minh thông tin, các lực lượng đã có 54 thông tin về mộ liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để Đội K51 tổ chức khảo sát, xác định vị trí và tìm kiếm ngay từ đầu mùa khô.

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Đoàn xe chở cán bộ, chiến sĩ Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Trần Tuấn)

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu Đội K51 giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định an toàn và pháp luật của Campuchia; đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu đơn vị làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, dân vận, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống Việt Nam - Campuchia.

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Trước lễ xuất quân, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Trần Tuấn)

Đại diện Đội K51 khẳng định quyết tâm khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ, an toàn, đưa thêm hài cốt liệt sĩ về với Tổ quốc.

Trước lễ xuất quân, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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