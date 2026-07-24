Gắn động cơ phản lực, tăng tầm bắn lên 200 km: Bước tiến của bom dẫn đường Ukraine

Theo ArmyInform ngày 23/7, Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Thiếu tướng Andrii Lebedenko cho biết, một số thiết kế đã được sử dụng trên chiến trường, trong khi những mẫu khác vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Chương trình này bắt đầu với mục tiêu biến những quả bom hàng không cũ thành vũ khí dẫn đường chính xác hiện đại. Khi nhiệm vụ được khởi động vào năm 2024, Ukraine chưa có nhà sản xuất trong nước nào đủ khả năng chế tạo các hệ thống như vậy. Hiện nay, nước này đã có 7 nhà sản xuất.

Máy bay Su-24M của Ukraine thả bom lượn dẫn đường Vyrivniuvach do nước này phát triển. Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine

“Nhiệm vụ này được đặt ra vào năm 2024. Khi đó, chúng tôi không có bất kỳ nhà sản xuất nào như vậy trong nước. Giờ đây đã có 7 đơn vị. Họ đã biết cách thực hiện công việc này”, ông Lebedenko nói. Ông cho biết, Ukraine cũng đang hình thành một cộng đồng ngày càng lớn các kỹ sư có khả năng thiết kế cánh lượn và hệ thống động lực.

“Đội ngũ chuyên gia và kỹ sư có kiến thức về cách chế tạo hệ thống lượn đã hình thành. Họ biết cách tích hợp động cơ cho các hệ thống này”, ông Lebedenko cho hay.

Một số loại bom của Ukraine hiện không còn chỉ dựa vào khả năng lượn sau khi được thả từ máy bay. Các phiên bản mới được trang bị động cơ tuabin phản lực nhằm tăng tầm tấn công.

“Chúng tôi đã có những hệ thống không chỉ sử dụng khả năng lượn. Giờ đây, chúng được trang bị động cơ tuabin phản lực để nâng tầm hoạt động lên 100-200 km”, ông Lebedenko tiết lộ. Ông xác nhận Ukraine đã có các máy bay đủ khả năng phóng những loại vũ khí này và đang tiếp tục cải tiến các hệ thống phóng. Thách thức tiếp theo là mở rộng năng lực sản xuất. Quân đội Ukraine cũng ưu tiên độ chính xác thay vì chỉ tập trung vào số lượng bom được sản xuất.

“Chúng tôi hướng tới độ chính xác để có thể phá hủy hiệu quả các sở chỉ huy của đối phương, trung tâm điều khiển UAV, cơ sở hạ tầng và các mục tiêu khác”, ông Lebedenko nói.

Thông tin trên được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo hồi tháng 5 cho biết, một đơn vị tham gia chương trình đổi mới quốc phòng Brave1 của Ukraine đã phát triển quả bom dẫn đường đầu tiên do nước này tự thiết kế, sau 17 tháng nghiên cứu và phát triển. Vũ khí này được thiết kế để tấn công các vị trí kiên cố, trung tâm chỉ huy và những mục tiêu quân sự khác.

Theo các thông tin được công bố, quả bom mang đầu đạn nặng 250 kg và có khả năng tấn công mục tiêu cách điểm phóng hàng chục km. Các nhà phát triển mô tả đây là một thiết kế hoàn toàn nguyên bản của Ukraine, thay vì cải tiến hoặc phát triển dựa trên một hệ thống nước ngoài hiện có.