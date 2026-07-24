English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gắn động cơ phản lực, tăng tầm bắn lên 200 km: Bước tiến của bom dẫn đường Ukraine

Thứ Sáu, 11:30, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine đã chính thức phê duyệt đưa vào sử dụng trong quân đội một số mẫu bom dẫn đường do nước này tự phát triển, trong đó có các phiên bản được trang bị động cơ tuabin phản lực, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 200 km.

Theo ArmyInform ngày 23/7, Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Thiếu tướng Andrii Lebedenko cho biết, một số thiết kế đã được sử dụng trên chiến trường, trong khi những mẫu khác vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Chương trình này bắt đầu với mục tiêu biến những quả bom hàng không cũ thành vũ khí dẫn đường chính xác hiện đại. Khi nhiệm vụ được khởi động vào năm 2024, Ukraine chưa có nhà sản xuất trong nước nào đủ khả năng chế tạo các hệ thống như vậy. Hiện nay, nước này đã có 7 nhà sản xuất.

gan dong co phan luc, tang tam ban len 200 km buoc tien cua bom dan duong ukraine hinh anh 1
Máy bay Su-24M của Ukraine thả bom lượn dẫn đường Vyrivniuvach do nước này phát triển. Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine

“Nhiệm vụ này được đặt ra vào năm 2024. Khi đó, chúng tôi không có bất kỳ nhà sản xuất nào như vậy trong nước. Giờ đây đã có 7 đơn vị. Họ đã biết cách thực hiện công việc này”, ông Lebedenko nói. Ông cho biết, Ukraine cũng đang hình thành một cộng đồng ngày càng lớn các kỹ sư có khả năng thiết kế cánh lượn và hệ thống động lực.

“Đội ngũ chuyên gia và kỹ sư có kiến thức về cách chế tạo hệ thống lượn đã hình thành. Họ biết cách tích hợp động cơ cho các hệ thống này”, ông Lebedenko cho hay.

Một số loại bom của Ukraine hiện không còn chỉ dựa vào khả năng lượn sau khi được thả từ máy bay. Các phiên bản mới được trang bị động cơ tuabin phản lực nhằm tăng tầm tấn công.

“Chúng tôi đã có những hệ thống không chỉ sử dụng khả năng lượn. Giờ đây, chúng được trang bị động cơ tuabin phản lực để nâng tầm hoạt động lên 100-200 km”, ông Lebedenko tiết lộ. Ông xác nhận Ukraine đã có các máy bay đủ khả năng phóng những loại vũ khí này và đang tiếp tục cải tiến các hệ thống phóng. Thách thức tiếp theo là mở rộng năng lực sản xuất. Quân đội Ukraine cũng ưu tiên độ chính xác thay vì chỉ tập trung vào số lượng bom được sản xuất.

“Chúng tôi hướng tới độ chính xác để có thể phá hủy hiệu quả các sở chỉ huy của đối phương, trung tâm điều khiển UAV, cơ sở hạ tầng và các mục tiêu khác”, ông Lebedenko nói.

Thông tin trên được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo hồi tháng 5 cho biết, một đơn vị tham gia chương trình đổi mới quốc phòng Brave1 của Ukraine đã phát triển quả bom dẫn đường đầu tiên do nước này tự thiết kế, sau 17 tháng nghiên cứu và phát triển. Vũ khí này được thiết kế để tấn công các vị trí kiên cố, trung tâm chỉ huy và những mục tiêu quân sự khác.

Theo các thông tin được công bố, quả bom mang đầu đạn nặng 250 kg và có khả năng tấn công mục tiêu cách điểm phóng hàng chục km. Các nhà phát triển mô tả đây là một thiết kế hoàn toàn nguyên bản của Ukraine, thay vì cải tiến hoặc phát triển dựa trên một hệ thống nước ngoài hiện có.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời sự quốc tế tối 23/7: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó Shahed
Thời sự quốc tế tối 23/7: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó Shahed

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 23/7 có các tin tức đáng chú ý: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó máy bay không người lái Shahed; Hạ viện Mỹ thông qua khung ngân sách 95 tỷ USD Toà án Mỹ ấn định ngày xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro; Nga tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự của Ukraine...

Thời sự quốc tế tối 23/7: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó Shahed

Thời sự quốc tế tối 23/7: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó Shahed

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 23/7 có các tin tức đáng chú ý: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó máy bay không người lái Shahed; Hạ viện Mỹ thông qua khung ngân sách 95 tỷ USD Toà án Mỹ ấn định ngày xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro; Nga tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự của Ukraine...

Ukraine đặt cược vào vũ khí laser để đối phó với các "sát thủ bầu trời" của Nga
Ukraine đặt cược vào vũ khí laser để đối phó với các "sát thủ bầu trời" của Nga

VOV.VN - Ukraine có thể triển khai hệ thống phòng không laser trong 2-3 tháng tới để đối phó UAV Nga. Vũ khí laser được kỳ vọng giúp Kiev tiêu diệt UAV với chi phí thấp hơn, nhưng vẫn phải vượt qua những hạn chế lớn về thời tiết, tầm nhìn và khả năng duy trì chùm tia lên mục tiêu.

Ukraine đặt cược vào vũ khí laser để đối phó với các "sát thủ bầu trời" của Nga

Ukraine đặt cược vào vũ khí laser để đối phó với các "sát thủ bầu trời" của Nga

VOV.VN - Ukraine có thể triển khai hệ thống phòng không laser trong 2-3 tháng tới để đối phó UAV Nga. Vũ khí laser được kỳ vọng giúp Kiev tiêu diệt UAV với chi phí thấp hơn, nhưng vẫn phải vượt qua những hạn chế lớn về thời tiết, tầm nhìn và khả năng duy trì chùm tia lên mục tiêu.

Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó máy bay không người lái Shahed
Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó máy bay không người lái Shahed

VOV.VN - Ukraine ra mắt UAV JetKiller tích hợp AI chuyên đánh chặn máy bay không người lái kiểu Shahed, dự kiến sản xuất 50.000 chiếc mỗi tháng từ tháng 8/2026.

Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó máy bay không người lái Shahed

Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó máy bay không người lái Shahed

VOV.VN - Ukraine ra mắt UAV JetKiller tích hợp AI chuyên đánh chặn máy bay không người lái kiểu Shahed, dự kiến sản xuất 50.000 chiếc mỗi tháng từ tháng 8/2026.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích