Thời sự quốc tế tối 23/7: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó Shahed

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VOV.VN - Không quân Mỹ đã đưa vào sử dụng các mục tiêu mô phỏng tín hiệu radar mới tại Sân bay Kingsley, bang Oregon, nhằm tăng cường huấn luyện phi công tiêm kích F-35 Lightning II đối phó với hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung SA-17 Buk-M2 do Nga thiết kế.
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VOV.VN - Mưa gió mùa kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương của Pakistan, buộc chính quyền trung ương và các tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả.
VOV.VN - Mưa gió mùa kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương của Pakistan, buộc chính quyền trung ương và các tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp cứu hộ, cứu trợ và khắc phục hậu quả.
VOV.VN - Tình trạng thiếu bãi đỗ xe đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với quản trị đô thị tại Ấn Độ khi số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng, trong khi hạ tầng giao thông và quy hoạch bãi đỗ không theo kịp tốc độ đô thị hóa.
VOV.VN - Tình trạng thiếu bãi đỗ xe đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với quản trị đô thị tại Ấn Độ khi số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng, trong khi hạ tầng giao thông và quy hoạch bãi đỗ không theo kịp tốc độ đô thị hóa.
VOV.VN - EU đã công bố gói trừng phạt Nga lớn nhất trong 4 năm qua, nhằm vào 218 cá nhân và thực thể, hơn 100 ngân hàng và tổ chức tiền điện tử, hơn 40 tàu bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
VOV.VN - EU đã công bố gói trừng phạt Nga lớn nhất trong 4 năm qua, nhằm vào 218 cá nhân và thực thể, hơn 100 ngân hàng và tổ chức tiền điện tử, hơn 40 tàu bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.