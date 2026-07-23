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Thời sự quốc tế tối 23/7: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó Shahed

Thứ Năm, 21:50, 23/07/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 23/7 có các tin tức đáng chú ý: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó máy bay không người lái Shahed; Hạ viện Mỹ thông qua khung ngân sách 95 tỷ USD Toà án Mỹ ấn định ngày xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro; Nga tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự của Ukraine...

Xem thêm: Iran chặn tàu dầu tại Hormuz, tập kích dữ dội loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông

PV/VOV.VN
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