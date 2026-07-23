Thời sự quốc tế tối 23/7: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó Shahed

Bãi đỗ xe trở thành bài toán nan giải của các đô thị Ấn Độ

VOV.VN - Tình trạng thiếu bãi đỗ xe đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với quản trị đô thị tại Ấn Độ khi số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng, trong khi hạ tầng giao thông và quy hoạch bãi đỗ không theo kịp tốc độ đô thị hóa.