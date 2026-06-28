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Nhật – Hàn nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng “hướng tới tương lai”

Chủ Nhật, 14:53, 28/06/2026
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VOV.VN - Hôm nay (28/6), tại Seoul đã diễn cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà và người đồng cấp Nhật Bản đang ở thăm Hàn Quốc.

 

Đây là lần thứ tư, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cùng người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu-back gặp gỡ trực tiếp và trao đổi ý kiến về các vấn đề song phương kể từ tháng 11/2025, trong đó, cuộc gặp gần đây nhất là vào ngày 30/5, bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore.

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Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu-back. Ảnh: Jiji Press

Đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm, một Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đi thăm chính thức để hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, đồng thời là hoạt động nhằm tiếp nối kế hoạch “ngoại giao con thoi” ở mọi cấp theo một thỏa thuận thượng đỉnh song phương. Thông tin với báo chí về hoạt động này, ông Koizumi cho biết:

“Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng khắc nghiệt, hợp tác Nhật - Hàn, Nhật – Hàn - Mỹ tiếp tục trở nên quan trọng hơn. Nhật - Hàn sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác quốc phòng theo nguyên tắc hướng tới tương lai. Tôi sẽ tạo dựng một mối quan hệ cá nhân tin cậy với Bộ trưởng Ahn Gyu-back và tiếp tục hoạt động ngoại giao con thoi trong lĩnh vực quốc phòng”.

Trong khi đó, theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, tại hội đàm, hai người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật - Hàn đã thỏa thuận làm sâu sắc thêm hợp tác quốc phòng song phương, tăng cường giao lưu giữa Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản và Phi đoàn Tiêm kích số 8, còn được biết tới với tên gọi Phi đội Đại bàng đen - đơn vị của không quân Hàn Quốc vừa được Nhật Bản hỗ trợ tiếp dầu khẩn cấp trong một phi vụ hồi tháng 1 vừa qua, tiếp nối hoạt động huấn luyện chung về tìm kiếm - cứu nạn giữa hải quân Hàn Quốc và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, thắt chặt hợp tác trên lĩnh vực hải quân...

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu-back cũng thảo luận các vấn đề liên quan CHDCND Triều Tiên, khẳng định lại quyết tâm cùng những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn và kiến tạo một nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.

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Hàn Quốc phát triển UAV đánh chặn kiểu mới

VOV.VN - Tổng cục trang bị quốc phòng Hàn Quốc cho biết, vừa cho khởi động dự án phát triển một loại thiết bị bay không người lái (UAV) chuyên dụng để đối phó với những thay đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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