中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc bắt đầu tuần tra liên hợp lần thứ 40

Thứ Năm, 15:14, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Bộ trưởng hai nước đã dự Lễ khởi hành Tuần tra liên hợp lần thứ 40, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Sáng 19/3, tại cảng Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã dự Lễ khởi hành Tuần tra liên hợp lần thứ 40, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Hai Bộ Trưởng trao đổi khi tham quan Tàu 015.
Hai Bộ trưởng tham quan khu trưng bày hình ảnh về các chuyến tuần tra liên hợp trước đây giữa Hải quân hai nước.
Bộ trưởng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự trên Tàu 568 của Hải quân Trung Quốc.

Ngay sau khi đến cảng Phòng Thành, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã tham quan khu trưng bày hình ảnh về các chuyến tuần tra liên hợp trước đây giữa Hải quân hai nước; tham quan Tàu 568 của Hải quân Trung Quốc, Tàu 015 của Hải quân Việt Nam và thăm hỏi, động viên chỉ huy, sĩ quan, thủy thủ hai bên.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đón Thượng tướng Đổng Quân.

Báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân, chỉ huy hai Biên đội cho biết: tại cảng Phòng Thành, sĩ quan, thủy thủ hai nước đã hoàn thành tốt các nội dung giao lưu văn hóa, thể thao và tổ chức hiệp đồng đầy đủ nhiệm vụ tuần tra liên hợp.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước tham quan Tàu 015.

Trong chuyến tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp lần này, Hải quân Việt Nam sử dụng Biên đội Tàu 015, 012; Hải quân Trung Quốc sử dụng Biên đội Tàu 568, 627. Hai bên sẽ thực hiện tuần tra trên 8 tuyến, đi qua 9 điểm, với tổng quãng đường hành trình trên biển 247 hải lý, tổng thời gian 28 giờ. Phương tiện, trang bị kỹ thuật của hai Biên đội hoạt động tốt; sĩ quan, thủy thủ hai bên quán triệt sâu sắc và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang động viên thủy thủ Tàu 015 trước khi rời bến thực hiện nhiệm vụ.

Biên đội tàu Hải quân của Việt Nam và Trung Quốc sẽ thực hiện các khoa mục huấn luyện: vận động đội hình, hộ tống hàng hải, thông tin ánh đèn, chống cướp biển (có bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ), tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Chỉ huy Tàu 015 trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Đổng Quân.

Trước chuyến tuần tra lần này, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức thành công 39 chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và triển khai nhiều lần luyện tập chung trên biển trong khuôn khổ tuần tra liên hợp.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trên Tàu 015.

Cơ chế tuần tra liên hợp đã góp phần duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Hải quân hai nước; đồng thời tăng cường sự tin cậy, hiểu biết giữa lực lượng Hải quân nói riêng và Quân đội hai nước nói chung, từ đó đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc.

Chỉ huy hai Biên đội báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước và xin chỉ thị rời cảng thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi chỉ huy hai Biên đội xin chỉ thị rời cảng và được sự đồng ý của hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc triển khai đội hình rời cảng Phòng Thành, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Thời tiết trên biển trong những ngày này được đánh giá là thuận lợi cho chuyến tuần tra.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Hải quân Việt Nam - Trung Quốc tuần tra liên hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh). Tại đây, hai Bộ trưởng đã chứng kiến các chiến sĩ Biên phòng thực hiện tình huống sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ tội phạm ma túy.

VOV.VN - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, trưa 18/3, tại Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

VOV.VN - Trưa 18/3 (giờ địa phương), Tàu 016-Quang Trung đã thả neo tại Vịnh Jervis (Australia) sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích