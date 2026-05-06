Hải quân Việt Nam: Viết tiếp "Bản hùng ca giữ biển"

Ngày 7/5/1955, Hải quân Nhân dân Việt Nam chính thức ra đời với tên gọi ban đầu là Cục Phòng thủ bờ bể. Sự kiện trọng đại này mở đầu cho chặng đường xây dựng lực lượng Hải quân cách mạng, chính quy, đặt nền móng cho một quân chủng chiến đấu trong không gian tác chiến đặc biệt - biển, đảo và đại dương. Trải qua 71 năm, từ một lực lượng non trẻ, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lớn mạnh vượt bậc, từng bước trưởng thành qua các cuộc kháng chiến và thời kỳ bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình nối tiếp nhau xây đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang "Chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng", viết tiếp "Bản hùng ca giữ biển" với lời thề sắt son: Quyết giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.

Từ chỗ chỉ có 141 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, phương tiện vũ khí hết sức thô sơ, lạc hậu của những ngày mới thành lập, đến nay, Hải quân nhân dân Việt Nam đã có đủ năm thành phần lực lượng chiến đấu là: Tàu mặt nước, Tàu ngầm, Không quân Hải quân, Pháo binh - Tên lửa bờ, Hải quân đánh bộ - Đặc công Hải quân và các lực lượng phục vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự Hải quân, trở thành một Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Vượt qua những khó khăn, thử thách và khổ luyện, CBCS của Quân chủng Hải quân đã làm chủ các trang bị vũ khí hiện đại, là chủ nhân của những con tàu hộ vệ tên lửa, tàu pháo, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu ngầm ki lô 636 cùng nhiều vũ khí, khí tài hiện đại, mang trọng trách đặc biệt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Biên đội Tàu Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân huấn luyện hiệp đồng trên biển

Thiếu tá Đặng Văn Độ, Thuyền trưởng Tàu 016 Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đạt yêu cầu đề ra, CBCS Tàu 016 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; luôn bám sát phương châm huấn luyện của cấp trên. Đồng thời, bảo đảm các phương án tổ chức thông tin liên lạc, tổ chức chỉ huy sát với thực tế tình hình đơn vị, biên chế, trang bị kỹ thuật và phù hợp với đối tượng tác chiến; làm chủ tuyệt đối khí tài, trang bị, sẵn sàng chiến đấu cao bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân: Tự hào công tác tại đơn vị tàu ngầm - là một trong năm cánh sao biển, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam, giữ vai trò tác chiến chủ yếu, làm nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, mỗi cán bộ thủy thủ Lữ đoàn luôn nỗ lực rèn dũa trong môi trường huấn luyện, tác chiến đặc thù.

Tàu ngầm Kilo 636 huấn luyện trên biển

"Với tinh thần "Đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng", mỗi cán bộ thủy thủ Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân nguyện cống hiến hết mình, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc từ lòng đại dương" - Thượng tá Hoàng Văn Đồng chia sẻ.

Với quyết tâm làm chủ vùng biển, đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, đối mặt với nhiều thử thách, khắc nghiệt và diễn biến phức tạp trên Biển Đông, song cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang, khẳng định lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại úy Đỗ Đình Quân, Phó thuyền trưởng Tàu 20, Lữ đoàn 172 Vùng 3 Hải quân cho biết: "Với người lính Hải quân hôm nay, tôi luôn cảm thấy tự hào khi được tiếp bước các thế hệ cha anh – những người đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ biển, đảo quê hương. Chính tinh thần ấy trở thành "kim chỉ nam", giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

CBCS nhà giàn DK1 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 bày tỏ:" Ở nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đều xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của mình. Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng tất cả luôn đoàn kết, giữ vững ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên Đảo Trường Sa khẳng định: "Mỗi Cán bộ, chiến sĩ Đảo Trường Sa đã luôn xây dựng cho mình có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí kiên cường, bất khuất, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, dù có phải hy sinh cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Một phiên trực canh của cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa

Trước tình hình Biển Đông luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, căng thẳng và khó đoán định. Các hoạt động nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền phi pháp, xâm phạm vùng biển của Việt Nam diễn ra với tần suất ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Trong bối cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; vững vàng bản lĩnh, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, xử trí linh hoạt, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trên từng con tàu, từng đài trạm, đảo đá, nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn mài sắc ý chí, kiên cường, mưu trí, kiên quyết, kiên trì, buộc các bên vi phạm phải chấm dứt các hành động gây hấn, giữ vững chủ quyền, giữ vững môi trường hoà bình trên biển.

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 101 huấn luyện đổ bộ

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân khẳng định: "Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng nâng cao năng lực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cơ bản chiến lược để xây dựng lực lượng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững mạnh; nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời hiệu quả các tình huống, bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh gọn; Quân chủng cách mạng- chính quy- tinh nhuệ- hiện đại. Tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Hải quân nhân dân Việt Nam, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình, ổn định trên biển, để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Người nhái Lữ đoàn Đặc công 126 Hải quân huấn luyện bơi đường dài

71 năm dựng xây, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã trở thành một biểu tượng kiêu hãnh của lòng yêu nước, bản lĩnh thép và tinh thần dũng cảm. Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng hôm nay đang nối tiếp hào khí cha anh, sẵn sàng vượt mọi sóng gió, khẳng định là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh,. Ghi nhận những thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc của Quân chủng Hải quân, Đảng và Nhà nước đã 3 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Quân công, 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 1 Huân chương Lao động; cùng hàng chục ngàn lượt tập thể, cá nhân đã được trao tặng các phần thưởng cao quý.