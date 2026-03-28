Tàu Hải quân Australia thăm Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước.

CLIP Tàu Hải Quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu HMAS Toowoomba tham gia nhiều hoạt động như: chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, giao lưu với Vùng 3 Hải quân, tham quan các cơ sở văn hóa cũng như tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, cộng đồng…

Lễ đón tàu HMAS Toowoomba và sĩ quan, thủy thủ đoàn tại cảng Tiên Sa

Chuyến thăm lần này thể hiện sự gắn kết ngày càng chặt chẽ trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Hai nước đã và đang triển khai hiệu quả nhiều chương trình hợp tác như đào tạo, trao đổi đoàn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng

Tàu HMAS Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac, được trang bị hiện đại, có khả năng tác chiến đa nhiệm trên biển, góp phần tăng cường năng lực bảo đảm an ninh hàng hải.

Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định cam kết của Australia trong việc đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam.