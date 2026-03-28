Tàu Hải quân Australia thăm Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước

Thứ Bảy, 11:40, 28/03/2026
VOV.VN - Sáng 28/3, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba cùng hơn 200 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 28-31/3, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng hải quân hai nước.

CLIP Tàu Hải Quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu HMAS Toowoomba tham gia nhiều hoạt động như: chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, giao lưu với Vùng 3 Hải quân, tham quan các cơ sở văn hóa cũng như tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, cộng đồng…

Lễ đón tàu HMAS Toowoomba và sĩ quan, thủy thủ đoàn tại cảng Tiên Sa

Chuyến thăm lần này thể hiện sự gắn kết ngày càng chặt chẽ trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Hai nước đã và đang triển khai hiệu quả nhiều chương trình hợp tác như đào tạo, trao đổi đoàn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng

Tàu HMAS Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac, được trang bị hiện đại, có khả năng tác chiến đa nhiệm trên biển, góp phần tăng cường năng lực bảo đảm an ninh hàng hải.

Tàu HMAS Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac

Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định cam kết của Australia trong việc đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam.

Đà Nẵng thúc đẩy blockchain, không chạy theo xu hướng

VOV.VN - Chiều 23/3, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại thành phố đến năm 2030”, khẳng định quan điểm tiếp cận blockchain không theo trào lưu mà xuất phát từ thực tiễn quản trị dữ liệu và phát triển kinh tế số.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng
6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (27/3), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (đợt 2) với 6 tổ chức quốc tế cam kết tài trợ gần 2,79 triệu USD, tương đương 70 tỷ đồng.

6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng

6 tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ Đà Nẵng gần 70 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng nay (27/3), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (đợt 2) với 6 tổ chức quốc tế cam kết tài trợ gần 2,79 triệu USD, tương đương 70 tỷ đồng.

Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao
Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng có nhiều tín hiệu tốt trong thu hút đầu tư. Đà Nẵng định hướng lựa chọn các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.

Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng có nhiều tín hiệu tốt trong thu hút đầu tư. Đà Nẵng định hướng lựa chọn các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.

Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”
Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”

VOV.VN - Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu vươn lên nhóm đô thị thông minh hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và nâng cao chất lượng quản trị.

Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”

Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”

VOV.VN - Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu vươn lên nhóm đô thị thông minh hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và nâng cao chất lượng quản trị.

