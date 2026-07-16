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Hàn – Mỹ diễn tập hậu cần quân sự quy mô lớn chưa từng có

Thứ Năm, 05:27, 16/07/2026
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VOV.VN - Bộ Tư lệnh liên quân Hàn Quốc và Mỹ cho biết lực lượng quân đội hai nước này đang tiến hành một đợt huấn luyện hậu cần quân sự quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc.

Huấn luyện hậu cần quân sự Hàn – Mỹ là hoạt động được nối lại sau 9 năm, kể từ khi bị gián đoạn vào năm 2017 và sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Lần này, các khoa mục chủ yếu được tiến hành theo hình thức cơ động dã ngoại, với kịch bản vận chuyển binh sỹ, vũ khí, đạn dược, nhiên liệu… ra tiền tuyến trong trường hợp xảy ra chiến sự trên Bán đảo Triều Tiên.

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Một cuộc huấn luyện tiếp đạn cho pháo tự hành K9 của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Diễn tập hậu cần quân sự Hàn – Mỹ 2026 được bắt đầu từ ngày 13/7 tại một số đơn vị hành chính thuộc các tỉnh Gyeongsangbuk và Gangwon, tiếp giáp biên giới liên Triều, với 2.400 binh sĩ Hàn Quốc, 2.000 binh sĩ Mỹ, 600 khí tài bao gồm các quân hạm, xe vận tải và máy bay quân sự. Đây là quy mô lớn nhất trong lịch sử của hoạt động này.

Theo kịch bản huấn luyện, các đơn vị tham gia không sử dụng các cảng biển, mà bốc dỡ vật tư, trang thiết bị… ngay trên các bờ biển, sau đó sử dụng đường bộ và đường không để chuyển tiếp đến các địa điểm định sẵn. 

Phía Hàn Quốc đã sử dụng hệ thống hỗ trợ bốc dỡ phức hợp trên biển, do lực lượng hải quân nước này vừa đưa vào sử dụng trong năm 2025, để đưa vật tư, trang thiết bị từ các tàu quân sự của Mỹ lên bờ. Ngoài ra, kịch bản còn giả định tình huống có hàng trăm binh sĩ bị thương để thao luyện khoa mục cứu trợ y tế tổng hợp ngay trên thực địa. 

Các kịch bản này là nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa liên quân Hàn – Mỹ trong mọi tình huống. Các tướng lĩnh của Bộ Tư lệnh liên quân Hàn – Mỹ đánh giá huấn luyện lần này góp phần phát triển năng lực tương trợ cả trên biển, trên bộ và trên không của các binh chủng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì, thúc đẩy hoạt động huấn luyện chung trong thời gian tới. Đợt huấn luyện này sẽ kết thúc trong ngày hôm nay 16/7.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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