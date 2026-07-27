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Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận an ninh mạng đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu

Thứ Hai, 11:49, 27/07/2026
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VOV.VN - Bộ Tư lệnh An ninh mạng Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận an ninh mạng quốc tế do Mỹ dẫn đầu, nhằm hỗ trợ các đồng minh cải thiện khả năng ứng phó và phối hợp chống lại các hoạt động độc hại trên không gian mạng. 

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh An ninh mạng nước này sẽ tham gia cuộc tập trận an ninh mạng đa quốc gia có tên gọi “Cyber ​​Flag”, diễn ra từ ngày 27 - 31/7, và có sự tham gia của 25 quốc gia đồng minh và các đối tác.

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Ảnh minh họa: Reuters

Đây là cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ chủ trì và tổ chức thường niên kể từ năm 2011, với mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác giữa Mỹ và các đồng minh chủ chốt bằng cách kiểm tra khả năng phát hiện và đối phó với các hoạt động của đối phương trong không gian mạng thông qua các kịch bản tấn công mô phỏng. Đối với Hàn Quốc, đây là lần thứ năm nước này tham gia cuộc tập trận kể từ lần đầu tiên vào năm 2022.

Trong cuộc tập trận năm nay, các nội dung diễn tập được xây dựng dựa trên các kịch bản bị tấn công mô phỏng thực tế nhằm kiểm tra và nâng cao kỹ năng phản ứng nhanh, định vị và cô lập các thế lực tấn công nguy hiểm trong không gian mạng, chia sẻ thông tin tình báo, phân tích chung các mối đe dọa an ninh mạng tiềm ẩn và thiết lập mạng lưới phòng thủ liên minh vững chắc, đồng thời chuẩn bị các phương án bảo vệ hạ tầng công nghệ và hệ thống thông tin quân sự cốt lõi.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Mỹ thông qua các cuộc tập trận an ninh mạng chung khác, bao gồm cả cuộc tập trận “Liên minh mạng” - (Cyber ​​Alliance), cũng như thông qua việc trao đổi chuyên gia và chuyển giao công nghệ bảo mật chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng.

Thời gian gần đây, Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp để ứng phó với các mối đe dọa kỹ thuật số nhắm vào quốc gia này. Theo Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc, trong 6 tháng đầu năm nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 96.483 vụ tấn công mạng, vượt mức khoảng 73.700 vụ trong cả năm 2025. Đáng chú ý, các cuộc tấn công nhằm vào Bộ Thống nhất và các cơ quan liên quan cũng gia tăng mạnh mẽ. Tính đến giữa tháng 7 này, số vụ được ghi nhận là 3.580 vụ, tương đương hơn 80% tổng số vụ của cả năm 2025. Dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho thấy, ngày càng gia tăng các nỗ lực xâm nhập tìm kiếm quyền quản trị trang web của quân đội, với mức độ ngày càng tinh vi hơn.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, các cuộc tấn công mạng nhằm vào các lĩnh vực trọng yếu của Hàn Quốc có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi Chính phủ cần tăng cường năng lực bảo vệ hệ thống thông tin tại các cơ quan Trung ương và trực thuộc, cũng như các tổ chức và doanh nghiệp khác.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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