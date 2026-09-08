Hàn Quốc và Philippines mở rộng hợp tác đóng tàu và công nghiệp quốc phòng

Trong một thông báo được đưa ra vào sáng 8/9 (theo giờ địa phương), tập đoàn đóng tàu hàng đầu Hàn Quốc HD Huyndai cho biết, vào hôm qua (7/9), Chủ tịch tập đoàn này - ông Chung Kisun, đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. - người đang có chuyến thăm Hàn Quốc để tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul 2026, để thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp quốc phòng song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc (bên trái) và người đồng cấp Philippines tại một sự kiện ở Seoul ngày 7/9 vừa qua. Ảnh: Yonhap News

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận và đánh giá lại quá trình hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời nhất trí và cam kết tăng cường hơn nữa mối quan hệ nhằm hỗ trợ nỗ lực hiện đại hóa lực lượng Hải quân Philippines, dựa trên mối quan hệ đối tác bắt đầu từ hợp đồng đóng tàu khu trục vào năm 2016.

Tính đến nay, HD Hyundai đã nhận đơn đặt hàng 12 tàu chiến từ Philippines, trong đó 6 tàu đã được bàn giao thành công. Bên cạnh các tàu quân sự, tập đoàn của Hàn Quốc cũng đang mở rộng xây dựng các loại tàu thương mại ngay tại xưởng đóng tàu thuộc Vịnh Subic, Philippines. Theo dự kiến, chiếc tàu thương mại đầu tiên ​​sẽ được bàn giao cho chủ tàu phía Philippines vào năm 2027.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và người đồng cấp Philippines đã có cuộc gặp nhau bên lề Đối thoại Quốc phòng Seoul, để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, cũng như các cách thức để tăng cường hợp tác quốc phòng song phương. Hai bên cũng đã nhất trí mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả trao đổi nhân sự và các cuộc tập trận chung. Đáng chú ý, ông Ahn Gyu-back đã nhấn mạnh sự ưu việt của các hệ thống vũ khí Hàn Quốc, đồng thời đề nghị các công ty Hàn Quốc tham gia vào dự án hiện đại hóa quân đội Philippines.