Hàn Quốc tìm kiếm 9 nạn nhân bị mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vào sáng sớm nay, Đội Cứu trợ Thảm họa của nước này (KDRT) bao gồm 44 thành viên - là những nhân viên từ các Bộ, ngành, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và lực lượng cứu hỏa, đã đến Thủ đô Kathmandu của Nepal trên máy bay vận tải tiếp nhiên liệu đa năng KC-330 Cygnus của Lực lượng Không quân. Đi kèm cùng với các lực lượng này còn có nhiều loại thiết bị chuyên dụng tiên tiến, bao gồm máy bay không người lái độ phân giải cao, thiết bị phát hiện nạn nhân bị chôn vùi bằng âm thanh và video, máy dò ảnh nhiệt…, và 5 chó nghiệp vụ cứu hộ.

Hàn Quốc tăng cường các nỗ lực nhằm tìm kiếm 9 nạn nhân bị mất tích sau thảm họa sạt lở băng tại Nepal ngày 26/08 vừa qua. Ảnh: Yonhap News

Đội Cứu trợ sẽ có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị của Nepal tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đối với các nạn nhân của thảm họa, với thời gian dự kiến ​​kéo dài trong khoảng 10 ngày, thậm chí có thể được kéo dài lâu hơn tùy thuộc vào điều kiện tại các điểm cứu hộ.

Trong trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Rasuwa, Nepal vào ngày 26/08 vừa qua, có 9 nạn nhân người Hàn Quốc bị mất tích khi những người này đang làm việc tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện Upper Trishuli-1 (UT-1), trong đó 6 nạn nhân là nhân viên của công ty Doosan Enerbility Co. và ba nạn nhân khác là nhân viên của công ty Korea South-East Power Co. Trong những ngày qua, các công ty này cũng đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bằng trực thăng kết hợp với máy bay không người lái hiệu suất cao, cùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân, đồng thời đang xem xét việc điều động thêm nhân lực để hỗ trợ các hoạt động tại hiện trường. Tuy nhiên, các nỗ lực này đến nay vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Theo các báo cáo của truyền thông nước ngoài, tính đến hết ngày 01/09, thảm họa vụ sạt lở băng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc xảy ra ngày 26/08 vừa qua đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và gần 4.500 người vẫn còn mất tích. Thảm họa này cũng gây ra các trận lũ bùn đá nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều khu dân cư, công trình và tuyến đường giao thông.