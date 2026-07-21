Quân khu 9 bàn giao hơn 2.340 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện giám định ADN

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Quân khu 9 được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 1.450 hài cốt liệt sĩ và hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 40.928 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 107 nghĩa trang liệt sĩ trước ngày 30/4/2027.

Quang cảnh buổi hội nghị

Đến nay, các đội K của Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 433 hài cốt liệt sĩ, trong đó 240 hài cốt tại Campuchia, 193 hài cốt trong nước, đồng thời xác định được danh tính 2 liệt sĩ trong nước.

Đối với công tác lấy mẫu ADN, các đơn vị đã khai quật tại 17 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu tại 4.320 phần mộ. Trong đó 2.342/3.102 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để giám định ADN.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại hội nghị

Lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Trung tướng Hồ Văn Thái yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục khắc phục những tồn tại, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ; tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả các mặt công tác khẩn trương, quyết liệt, đạt hiệu quả cao.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 tặng Bằng khen 3 tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).