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Iran tuyên bố phát triển “bố của các loại bom”

Thứ Năm, 06:11, 22/10/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua thông báo đã phát triển và chuẩn bị công bố một loại vũ khí tấn công hạng nặng mới với tên gọi “bố của các loại bom”.

Thông báo về việc phát triển và chuẩn bị công bố siêu bom, được người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Mohebi công bố chiều qua. Trong tuyên bố được hãng thông tấn Câu lạc bộ các nhà báo trẻ Iran trích dẫn, ông Mohebi khẳng định, “bố của các loại bom” mà Iran chuẩn bị công bố, sẽ là điều mới mẻ dành cho kẻ thù. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật hay sức công phá của bom, không được đề cập. Thời điểm chính xác công bố siêu bom, cũng không được nói rõ.

iran tuyen bo phat trien bo cua cac loai bom hinh anh 1
Iran phóng tên lửa. Ảnh: Quân đội Iran

Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố thông tin về việc phát triển siêu bom, là nhằm phản ứng với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ 6 tuần trước ám chỉ rằng Washington có thể sử dụng siêu bom GBU-43/B, được mệnh danh là “mẹ của các loại bom”, để tấn công các cơ sở hạt nhân ở Iran. Siêu bom của Mỹ có trọng lượng 9.800 kg, là bom phi hạt nhân mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ cũng như thế giới. Siêu bom này được sử dụng lần đầu tháng 4/2017 tại chiến trường Afghanistan, trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Mỹ và Iran đã dừng giao tranh được hơn 1 tháng, song nguy xung đột bùng phát trở lại vẫn được đánh giá là ở mức rất cao. Tờ Axios của Mỹ hôm qua cho biết, đầu tuần này, không quân Israel đã điều hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu áp sát biên giới Iran, sử dụng không phận của Iraq và Syria. Nguồn tin dẫn lời một số quan chức Mỹ nghi ngờ đây là động thái khiêu khích của Israel. Tel Aviv hy vọng phòng không Iran sẽ khai hỏa tấn công các tiêm kích, tạo cớ cho Israel khai chiến trở lại.

Thời gian qua, truyền thông khu vực và quốc tế nhiều lần đề cập kịch bản Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ tìm cách thúc đẩy xung đột trong khu vực, đặc biệt là với Iran, bùng phát trở lại. Mục đích là để ông Netanyahu có cớ hoãn lại cuộc tổng tuyển cử được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 27/10 này. Một số thăm dò dư luận gần đây cho thấy, nếu bầu cử được tiến hành như dự kiến, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu có nguy cơ bị mất quyền kiểm soát tại Quốc hội, đồng nghĩa ông Netanyahu không thể giữ chức Thủ tướng và phải đối mặt với một số cáo buộc pháp lý nghiêm trọng.

Bá Thi/VOV-Cairo
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