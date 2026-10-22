Nóng thế giới hôm nay 22/10: Iran ra điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Tổng thống Iran: Mỹ phải ngừng đe dọa trước khi đàm phán: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/10 yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt và chấm dứt đe dọa trước khi các cuộc đàm phán giữa hai bên có thể bắt đầu.

Cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh rằng tất cả các vấn đề trong khu vực đều bắt nguồn từ những động thái của Mỹ. Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir tại Tehran, ông Pezeshkian đổ lỗi cho Mỹ về cuộc xung đột đang diễn ra.

Iran không chấp nhận chuyển urani ra khỏi lãnh thổ: Quan chức an ninh hàng đầu Iran hôm 20/10 tuyên bố nước này sẽ không chuyển bất kỳ lượng Urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ. Urani làm giàu phải được sử dụng bên trong Iran, bởi đây là tài sản quốc gia của Tehran.

Tuyên bố được ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đưa ra tối qua, trong cuộc gặp Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir đang ở thăm Tehran. Quan chức an ninh hàng đầu Iran nêu rõ: Tehran sẽ không chuyển ra khỏi lãnh thổ dù chỉ một lượng nhỏ urani đã làm giàu. Urani là tài sản lớn, là của cải quốc gia của người dân Iran. Vật liệu hạt nhân do Iran tạo ra, phải được sử dụng bên trong lãnh thổ Iran.

Anh bắt 2 người nghi hỗ trợ Iran tấn công căn cứ không quân Fairford: Cảnh sát chống khủng bố Anh ngày 20/10 cho biết đã bắt lại 2 người đàn ông trong cuộc điều tra vụ việc xảy ra tháng trước tại căn cứ không quân RAF Fairford, nơi đóng quân của một phi đội máy bay ném bom B-1 của Mỹ.

Một công dân Anh 24 tuổi và một người mang hai quốc tịch Anh-Iran 25 tuổi đã bị bắt lại vì nghi ngờ hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài của Iran âm mưu tấn công căn cứ Fairford.

Houthi tiếp tục tấn công thủ đô Riyadh của Saudi Arabia: Ngày 20/10, lực lượng Houthi ở Yemen, bị cáo buộc đã phóng ít nhất 1 tên lửa đạn và 1 UAV để tấn công thủ đô của Saudi Arabia. Leo thang tiếp diễn khiến hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế lớn nhất ở quốc gia vùng Vịnh, chưa thể khôi phục.

Houthi phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Thông báo chính thức của Liên quân Saudi Arabia - Yemen cho biết, trong ngày 20/10, lực lượng phòng không Saudi Arabia đã bắn hạ 1 tên lửa đạn đạo cùng một UAV được Houthi phóng đi từ Yemen, hướng về khu vực thủ đô Riyadh. Tuy nhiên, thông tin liên quan khác như thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, không được đề cập. Nhóm vũ trang Yemen cũng chưa đưa ra tuyên bố liên quan.

Tỷ phú Elon Musk ra lệnh làm chậm dịch vụ Starlink mà Ukraine sử dụng: Tỷ phú Elon Musk hồi tuần trước đã ra lệnh làm chậm phiên bản quân sự của dịch vụ vệ tinh Starlink của SpaceX mà quân đội Ukraine đang sử dụng. Thông tin được tờ Wall Street Journal công bố ngày 20/10.

Theo báo cáo, Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về quyết định Starlink trong một cuộc điện thoại ngay sau khi việc làm chậm được công khai vào tuần trước. Bài báo cũng cho biết thêm rằng hai người cũng đã thảo luận về vấn đề này trước khi quyết định giảm tốc độ Starlink được đưa ra.

Mỹ đưa đề xuất mới tới Nga, hé lộ bước ngoặt đàm phán Ukraine: Một quan chức Mỹ cho biết, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg vào ngày 21/10 để trình bày đề xuất cập nhật nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Reuters

Ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ tham gia cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Nhà Trắng hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thể hiện thiện chí thỏa hiệp lớn hơn sau khi ông Trump đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu diesel của Nga, cùng một số động thái khác được Moscow hoan nghênh.

Mỹ bác bỏ cáo buộc cố tình hạn chế viện trợ cho Ukraine: Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 đã bác bỏ cáo buộc Mỹ cố tình hạn chế viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số lô tên lửa đánh chặn có thể chưa được chuyển giao do Mỹ phải cân đối nhu cầu quốc phòng của chính mình và các đồng minh.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ông vừa có cuộc điện đàm kéo dài 45 phút với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm làm rõ những bất đồng gần đây giữa hai nước. Theo ông Rubio, chính quyền Tổng thống Donald Trump không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào nhằm cắt giảm hoạt động chia sẻ tình báo với Ukraine.

Nới lỏng xuất khẩu dầu diesel, Nga tăng cường kiểm soát giá nhiên liệu trong nước: Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) khẳng định việc nới lỏng một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ không ảnh hưởng đến giá nhiên liệu trong nước. Đồng thời, cơ quan này đang tăng cường giám sát thị trường và mở rộng các thỏa thuận bình ổn giá tại nhiều địa phương.

Ngày 20/10, bên lề Hội nghị Thuế quan toàn Nga, người đứng đầu Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS), ông Maxim Shaskolsky cho biết việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ không tác động đến giá nhiên liệu tại thị trường nội địa. Theo ông, nguồn cung dầu diesel hiện nay đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, do đó Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga không dự báo xảy ra tình trạng thiếu hụt khi hoạt động xuất khẩu được khôi phục từng phần.

NATO tăng cường giám sát Biển Đen sau loạt vụ tấn công tàu: Ngày 20/10, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo sẽ triển khai thêm máy bay tuần tra trên biển, hệ thống radar và máy bay không người lái đến Biển Đen sau một loạt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, làm gia tăng lo ngại về an ninh gần sườn phía Đông của liên minh.

Theo thông báo của NATO, việc triển khai các phương tiện giám sát bổ sung nhằm mở rộng khả năng theo dõi hoạt động trên Biển Đen, nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng, bảo vệ các thành viên liên minh và duy trì an ninh xung quanh tuyến đường hàng hải quan trọng này.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ trừng phạt 5 thực thể và hạn chế DeepSeek: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20/10 bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc Mỹ trừng phạt 5 thực thể Trung Quốc với cáo buộc liên quan đến đánh cắp bí mật thương mại, đồng thời phản đối việc Mỹ hạn chế các cơ quan liên bang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty AI DeepSeek. Trong phần trả lời báo chí đăng tải trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc, người phát ngôn Bộ này cho biết, Mỹ đang “thổi phồng” vấn đề đánh cắp bí mật thương mại, bôi nhọ doanh nghiệp Trung Quốc và áp đặt trừng phạt, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp này.

Bắt người đàn ông đe dọa sát hại Tổng thống Trump trên Facebook: Một người đàn ông 24 tuổi tại bang Kansas, Mỹ, đã bị bắt sau khi bị cáo buộc đăng nhiều lời đe dọa sát hại Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Facebook, trước cuộc mít tinh vận động tranh cử của ông tại bang này.

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, nghi phạm Jaden Read bị bắt hôm 18/10 tại Clearwater bang Kansas. Việc bắt giữ được tiến hành sau khi nhà chức trách nhận được tin báo về những bình luận đe dọa dưới các bài viết của hãng tin KAKE News liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Trump.