English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel bán 3,6 tỷ USD vũ khí phòng không cho Hy Lạp

Thứ Hai, 16:57, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel ngày 31/8 thông báo nước này và Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận mua bán vũ khí phòng không trị giá 3 tỷ euro, khoảng 3,6 tỷ USD.

Theo thương vụ, Israel sẽ bán cho Hy Lạp một số hệ thống phòng không đa tầng, bao gồm hệ thống David’s Sling, Spyder và Barak MX. Trong đó, Công ty Quốc phòng Rafael sản xuất và cung cấp 2 sản phẩm đầu tiên. Công ty Công nghiệp Hàng không vũ trụ Israel cung cấp hệ thống còn lại.

israel ban 3,6 ty usd vu khi phong khong cho hy lap hinh anh 1
David's Sling là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems của Israel và tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ cùng phát triển. Ảnh: US Missile Defense Agency

Hệ thống David’s Sling được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo và tên lửa hạng nặng. Hệ thống Spyder chuyên đối phó các UAV và khinh khí cầu. Trong khi đó, hệ thống Barak MX được xây dựng để vô hiệu hóa các chiến đấu cơ và tên lửa. Các hệ thống này sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không đa tầng với tên gọi “Lá chắn Achilles” (Achilles Shield) của Hy Lạp. Tuy nhiên, lộ trình bàn giao thiết bị và thời gian hoàn tất hợp đồng, không được đề cập.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây
Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây

VOV.VN - Hôm 29/8, hàng chục phần tử cực đoan là người định cư Israel đeo mặt nạ đã tấn công các ngôi nhà của người Palestine bao quanh ngôi làng Qusra ở khu Bờ Tây. Đây là vụ tấn công quy mô lớn đầu tiên sau cuộc bao vây của người định cư tại khu vực này hồi đầu tháng 8 vấp phải sự lên án của quốc tế.

Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây

Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây

VOV.VN - Hôm 29/8, hàng chục phần tử cực đoan là người định cư Israel đeo mặt nạ đã tấn công các ngôi nhà của người Palestine bao quanh ngôi làng Qusra ở khu Bờ Tây. Đây là vụ tấn công quy mô lớn đầu tiên sau cuộc bao vây của người định cư tại khu vực này hồi đầu tháng 8 vấp phải sự lên án của quốc tế.

Quân đội Israel không kích Bờ Tây
Quân đội Israel không kích Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 28/8, quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện một cuộc không kích ở Bờ Tây, nhằm vào thành viên Hamas. Còn tại Gaza, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. 

Quân đội Israel không kích Bờ Tây

Quân đội Israel không kích Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 28/8, quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện một cuộc không kích ở Bờ Tây, nhằm vào thành viên Hamas. Còn tại Gaza, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. 

Thời sự quốc tế trưa 28/8: Israel tấn công Gaza, Hội đồng Hòa bình cảnh báo khẩn
Thời sự quốc tế trưa 28/8: Israel tấn công Gaza, Hội đồng Hòa bình cảnh báo khẩn

VOV.VN - Israel hôm 27/8 tiếp tục các cuộc tấn công tại Gaza, khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, quan chức của Hội đồng Hòa bình cảnh báo về “điểm không thể quay lại” nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đổ vỡ.

Thời sự quốc tế trưa 28/8: Israel tấn công Gaza, Hội đồng Hòa bình cảnh báo khẩn

Thời sự quốc tế trưa 28/8: Israel tấn công Gaza, Hội đồng Hòa bình cảnh báo khẩn

VOV.VN - Israel hôm 27/8 tiếp tục các cuộc tấn công tại Gaza, khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, quan chức của Hội đồng Hòa bình cảnh báo về “điểm không thể quay lại” nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đổ vỡ.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích