Israel bán 3,6 tỷ USD vũ khí phòng không cho Hy Lạp

Theo thương vụ, Israel sẽ bán cho Hy Lạp một số hệ thống phòng không đa tầng, bao gồm hệ thống David’s Sling, Spyder và Barak MX. Trong đó, Công ty Quốc phòng Rafael sản xuất và cung cấp 2 sản phẩm đầu tiên. Công ty Công nghiệp Hàng không vũ trụ Israel cung cấp hệ thống còn lại.

David's Sling là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems của Israel và tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ cùng phát triển. Ảnh: US Missile Defense Agency

Hệ thống David’s Sling được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo và tên lửa hạng nặng. Hệ thống Spyder chuyên đối phó các UAV và khinh khí cầu. Trong khi đó, hệ thống Barak MX được xây dựng để vô hiệu hóa các chiến đấu cơ và tên lửa. Các hệ thống này sẽ được tích hợp vào mạng lưới phòng không đa tầng với tên gọi “Lá chắn Achilles” (Achilles Shield) của Hy Lạp. Tuy nhiên, lộ trình bàn giao thiết bị và thời gian hoàn tất hợp đồng, không được đề cập.