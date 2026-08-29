Quân đội Israel không kích Bờ Tây

Theo tuyên bố của quân đội Israel, cuộc không kích nhằm vào thành viên Hamas tại khu vực Jenin ở phía Bắc Bờ Tây. Cuộc không kích khiến 3 người thiệt mạng. Israel ít khi sử dụng sức mạnh không quân tại Bờ Tây.

Hamas lên án cuộc tấn công nhưng phủ nhận người bị nhắm mục là thành viên của lực lượng này. Trong khi Tổ chức Jihad Hồi giáo cho biết, người thiệt mạng là một chiến binh cấp cao của nhóm này.

Quân đội Israel triển khai lực lượng tại khu vực Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 12/2025 ở phía Bắc Bờ Tây, cũng như thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây. Chiến dịch cuối năm 2025 của Israel ở phía Bắc Bờ Tây đã buộc hàng nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, với việc lực lượng Israel “dọn dẹp” các trại tị nạn và duy trì sự hiện diện lâu dài.

Tại Gaza, nơi Mỹ và các quốc gia trung gian đang nỗ lực cứu vãn một thỏa thuận nhằm giải giáp Hamas để đổi lấy việc Israel rút quân, ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel hôm qua tại khu vực Deir Al-Balah và thành phố Gaza.