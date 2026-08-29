English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân đội Israel không kích Bờ Tây

Thứ Bảy, 05:12, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/8, quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện một cuộc không kích ở Bờ Tây, nhằm vào thành viên Hamas. Còn tại Gaza, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. 

Theo tuyên bố của quân đội Israel, cuộc không kích nhằm vào thành viên Hamas tại khu vực Jenin ở phía Bắc Bờ Tây. Cuộc không kích khiến 3 người thiệt mạng. Israel ít khi sử dụng sức mạnh không quân tại Bờ Tây.

Hamas lên án cuộc tấn công nhưng phủ nhận người bị nhắm mục là thành viên của lực lượng này. Trong khi Tổ chức Jihad Hồi giáo cho biết, người thiệt mạng là một chiến binh cấp cao của nhóm này.

quan doi israel khong kich bo tay hinh anh 1
Quân đội Israel triển khai lực lượng tại khu vực Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 12/2025 ở phía Bắc Bờ Tây, cũng như thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây. Chiến dịch cuối năm 2025 của Israel ở phía Bắc Bờ Tây đã buộc hàng nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, với việc lực lượng Israel “dọn dẹp” các trại tị nạn và duy trì sự hiện diện lâu dài.

Tại Gaza, nơi Mỹ và các quốc gia trung gian đang nỗ lực cứu vãn một thỏa thuận nhằm giải giáp Hamas để đổi lấy việc Israel rút quân, ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel hôm qua tại khu vực Deir Al-Balah và thành phố Gaza.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel tiếp tục tấn công Gaza; Hội đồng Hòa bình cảnh báo “không thể quay lại”
Israel tiếp tục tấn công Gaza; Hội đồng Hòa bình cảnh báo “không thể quay lại”

VOV.VN - Israel hôm 27/8 tiếp tục các cuộc tấn công tại Gaza, khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, quan chức của Hội đồng Hòa bình cảnh báo về “điểm không thể quay lại” nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đổ vỡ.

Israel tiếp tục tấn công Gaza; Hội đồng Hòa bình cảnh báo “không thể quay lại”

Israel tiếp tục tấn công Gaza; Hội đồng Hòa bình cảnh báo “không thể quay lại”

VOV.VN - Israel hôm 27/8 tiếp tục các cuộc tấn công tại Gaza, khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, quan chức của Hội đồng Hòa bình cảnh báo về “điểm không thể quay lại” nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đổ vỡ.

Israel không kích hàng loạt địa điểm tại miền Nam Lebanon
Israel không kích hàng loạt địa điểm tại miền Nam Lebanon

VOV.VN - Ngày 27/8, Israel đã không kích hàng loạt địa điểm tại miền Nam Lebanon nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah đêm trước đó, khiến nguy cơ xung đột quy mô lớn tái bùng phát tại chiến trường Lebanon.

Israel không kích hàng loạt địa điểm tại miền Nam Lebanon

Israel không kích hàng loạt địa điểm tại miền Nam Lebanon

VOV.VN - Ngày 27/8, Israel đã không kích hàng loạt địa điểm tại miền Nam Lebanon nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah đêm trước đó, khiến nguy cơ xung đột quy mô lớn tái bùng phát tại chiến trường Lebanon.

Mỹ ra điều kiện “bình thường hóa với Israel” cho thỏa thuận hạt nhân Saudi Arabia
Mỹ ra điều kiện “bình thường hóa với Israel” cho thỏa thuận hạt nhân Saudi Arabia

VOV.VN - Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ trình lên Quốc hội dự thảo thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự với Saudi Arabia, đồng thời khẳng định thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực nếu vương quốc này bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.

Mỹ ra điều kiện “bình thường hóa với Israel” cho thỏa thuận hạt nhân Saudi Arabia

Mỹ ra điều kiện “bình thường hóa với Israel” cho thỏa thuận hạt nhân Saudi Arabia

VOV.VN - Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ trình lên Quốc hội dự thảo thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự với Saudi Arabia, đồng thời khẳng định thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực nếu vương quốc này bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.

Israel tiếp tục tấn công Gaza, 9 người Palestine thiệt mạng
Israel tiếp tục tấn công Gaza, 9 người Palestine thiệt mạng

VOV.VN - Chín người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Gaza trong 24 giờ qua.

Israel tiếp tục tấn công Gaza, 9 người Palestine thiệt mạng

Israel tiếp tục tấn công Gaza, 9 người Palestine thiệt mạng

VOV.VN - Chín người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Gaza trong 24 giờ qua.

Israel và Syria tiến hành đối thoại hạ nhiệt căng thẳng
Israel và Syria tiến hành đối thoại hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Giới chức an ninh và ngoại giao cấp cao của Israel và Syria ngày 23/8 đã tiến hành cuộc đối thoại quan trọng liên quan đến nỗ lực hạ nhiệt tình hình căng thẳng đáng lo ngại đang bùng phát tại quốc gia Arab.

Israel và Syria tiến hành đối thoại hạ nhiệt căng thẳng

Israel và Syria tiến hành đối thoại hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Giới chức an ninh và ngoại giao cấp cao của Israel và Syria ngày 23/8 đã tiến hành cuộc đối thoại quan trọng liên quan đến nỗ lực hạ nhiệt tình hình căng thẳng đáng lo ngại đang bùng phát tại quốc gia Arab.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ