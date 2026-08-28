Thời sự quốc tế trưa 28/8: Israel tấn công Gaza, Hội đồng Hòa bình cảnh báo khẩn

VOV.VN - Một nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Kiev của Ukraine, trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa lúc rạng sáng.
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VOV.VN - Ngày 27/8, Israel đã không kích hàng loạt địa điểm tại miền Nam Lebanon nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah đêm trước đó, khiến nguy cơ xung đột quy mô lớn tái bùng phát tại chiến trường Lebanon.
VOV.VN - Ngày 27/8, Israel đã không kích hàng loạt địa điểm tại miền Nam Lebanon nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah đêm trước đó, khiến nguy cơ xung đột quy mô lớn tái bùng phát tại chiến trường Lebanon.
VOV.VN - Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ trình lên Quốc hội dự thảo thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự với Saudi Arabia, đồng thời khẳng định thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực nếu vương quốc này bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.
VOV.VN - Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ trình lên Quốc hội dự thảo thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự với Saudi Arabia, đồng thời khẳng định thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực nếu vương quốc này bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.
VOV.VN - Chín người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Gaza trong 24 giờ qua.
VOV.VN - Chín người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Gaza trong 24 giờ qua.
VOV.VN - Giới chức an ninh và ngoại giao cấp cao của Israel và Syria ngày 23/8 đã tiến hành cuộc đối thoại quan trọng liên quan đến nỗ lực hạ nhiệt tình hình căng thẳng đáng lo ngại đang bùng phát tại quốc gia Arab.
VOV.VN - Giới chức an ninh và ngoại giao cấp cao của Israel và Syria ngày 23/8 đã tiến hành cuộc đối thoại quan trọng liên quan đến nỗ lực hạ nhiệt tình hình căng thẳng đáng lo ngại đang bùng phát tại quốc gia Arab.
VOV.VN - Các cuộc không kích ngày 23/8 của Israel tại Gaza đã khiến hàng chục người thương vong, trong đó có trẻ em. Trong khi tại Bờ Tây, bạo lực tiếp tục gia tăng nghiêm trọng.
VOV.VN - Các cuộc không kích ngày 23/8 của Israel tại Gaza đã khiến hàng chục người thương vong, trong đó có trẻ em. Trong khi tại Bờ Tây, bạo lực tiếp tục gia tăng nghiêm trọng.