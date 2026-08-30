Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây

Theo các nhân chứng, những người định cư Israel đã bao vây một ngôi nhà của người Palestine và ném đá trong khi 7 người Palestine đang bị mắc kẹt bên trong. Quân đội Israel ra thông báo cho biết, binh sĩ và lực lượng cảnh sát biên giới đã có mặt tại hiện trường để giải tán những kẻ "gây rối" và bảo vệ cư dân bên trong ngôi nhà.

Một khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. Ảnh: Aawsat.

Trong tuyên bố công khai đầu tiên về vụ việc tại Qusra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông lên án tình trạng bạo lực tại đây và quy trách nhiệm cho "một nhóm nhỏ những kẻ gây rối". Trước đó, Mỹ đã gây sức ép buộc Thủ tướng Netanyahu phải công khai lên án những người định cư theo đường lối cứng rắn.

Chính phủ Israel trước đây từng quy trách nhiệm về tình trạng bạo lực của người định cư cho một "nhóm thiểu số cực đoan", một nhận định bị các tổ chức nhân quyền bác bỏ. Một cuộc điều tra của Liên hợp quốc hồi tháng 6 kết luận, chính quyền Israel trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công của người định cư khiến người Palestine thiệt mạng, bị thương và phải di dời ở khu Bờ Tây.

Bạo lực do những người định cư Do Thái gây ra ở khu Bờ Tây đang gia tăng. Các cơ quan của Liên hợp quốc và hầu hết các quốc gia coi các khu định cư là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.