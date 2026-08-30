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Người định cư Israel lại tấn công nhà của người Palestine tại Bờ Tây

Chủ Nhật, 10:43, 30/08/2026
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VOV.VN - Hôm 29/8, hàng chục phần tử cực đoan là người định cư Israel đeo mặt nạ đã tấn công các ngôi nhà của người Palestine bao quanh ngôi làng Qusra ở khu Bờ Tây. Đây là vụ tấn công quy mô lớn đầu tiên sau cuộc bao vây của người định cư tại khu vực này hồi đầu tháng 8 vấp phải sự lên án của quốc tế.

Theo các nhân chứng, những người định cư Israel đã bao vây một ngôi nhà của người Palestine và ném đá trong khi 7 người Palestine đang bị mắc kẹt bên trong. Quân đội Israel ra thông báo cho biết, binh sĩ và lực lượng cảnh sát biên giới đã có mặt tại hiện trường để giải tán những kẻ "gây rối" và bảo vệ cư dân bên trong ngôi nhà.

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Một khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. Ảnh: Aawsat.

Trong tuyên bố công khai đầu tiên về vụ việc tại Qusra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông lên án tình trạng bạo lực tại đây và quy trách nhiệm cho "một nhóm nhỏ những kẻ gây rối". Trước đó, Mỹ đã gây sức ép buộc Thủ tướng Netanyahu phải công khai lên án những người định cư theo đường lối cứng rắn.

Chính phủ Israel trước đây từng quy trách nhiệm về tình trạng bạo lực của người định cư cho một "nhóm thiểu số cực đoan", một nhận định bị các tổ chức nhân quyền bác bỏ. Một cuộc điều tra của Liên hợp quốc hồi tháng 6 kết luận, chính quyền Israel trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công của người định cư khiến người Palestine thiệt mạng, bị thương và phải di dời ở khu Bờ Tây.

Bạo lực do những người định cư Do Thái gây ra ở khu Bờ Tây đang gia tăng. Các cơ quan của Liên hợp quốc và hầu hết các quốc gia coi các khu định cư là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

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Quân đội Israel không kích Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 28/8, quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện một cuộc không kích ở Bờ Tây, nhằm vào thành viên Hamas. Còn tại Gaza, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. 

Trần Nga/VOV1 biên dịch
Theo Reuters
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