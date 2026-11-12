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Italy gần cạn tên lửa phòng không Aster viện trợ Ukraine

Thứ Năm, 09:18, 12/11/2026
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VOV.VN - Italy có thể tạm ngừng cung cấp tên lửa phòng không Aster cho Ukraine do kho dự trữ gần cạn kiệt, đồng thời chuyển trọng tâm sang hỗ trợ khôi phục hệ thống năng lượng trước mùa đông.

Theo báo Il Sole 24 Ore, Italy gần như đã cạn nguồn dự trữ tên lửa phòng không Aster dành cho Ukraine và có thể phải tạm ngừng chuyển giao loại vũ khí này. Thay vào đó, Rome dự kiến ưu tiên cung cấp máy phát điện và các thiết bị phục vụ sửa chữa hệ thống điện của Ukraine.

Nguồn tin cho biết, danh mục các hệ thống phòng không trong những gói viện trợ quân sự mới của Italy dành cho Kiev đang ngày càng thu hẹp. Lô viện trợ tiếp theo, với các thông tin chi tiết được giữ bí mật, vẫn có thể bao gồm linh kiện phục vụ vận hành hệ thống phòng không SAMP/T do Italy và Pháp hợp tác phát triển, vốn đã được chuyển giao cho Ukraine trước đó. Tuy nhiên, kho dự trữ tên lửa đánh chặn Aster sử dụng cho hệ thống này gần như đã cạn kiệt.

italy gan can ten lua phong khong aster vien tro ukraine hinh anh 1
Hệ thống phòng không SAMP/T do Italy và Pháp cùng phát triển. Ảnh: MBDA

“Chúng tôi cần giữ lại tên lửa Aster để phục vụ nhu cầu của chính mình”, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto tuyên bố.

Điều này đồng nghĩa với việc Rome có thể sớm tạm ngừng cung cấp tên lửa Aster cho Ukraine, sau khi Đức trước đó cũng quyết định ngừng chuyển giao tên lửa dành cho các hệ thống phòng không Patriot. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và duy trì kho dự trữ chiến lược của Italy, trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng chưa thể tăng năng lực sản xuất đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, Il Sole 24 Ore nhấn mạnh rằng tình trạng thiếu tên lửa phòng không không đồng nghĩa với việc Italy cắt giảm tổng thể viện trợ dành cho Ukraine. Thay vào đó, Rome đang điều chỉnh các ưu tiên hỗ trợ.

Trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine trước mùa đông, Italy quyết định tập trung hỗ trợ Kiev duy trì hoạt động của các cơ sở hạ tầng thiết yếu và tăng khả năng ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung điện. Theo đó, một phần đáng kể trong gói viện trợ mới sẽ bao gồm máy phát điện nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết, cùng linh kiện và thiết bị phục vụ sửa chữa những nhà máy điện bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.

Trong khi đó, Ukraine đang chuẩn bị đề nghị các đồng minh tăng cường năng lực phòng thủ trước những loại vũ khí mới của Nga, trong đó có các phiên bản máy bay không người lái kiểu Shahed được cải tiến với tốc độ cao và khả năng vận hành tự động. Những cải tiến này đang khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Vài ngày trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng tuyên bố Berlin không còn khả năng cung cấp thêm các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Theo ông Pistorius, Đức đã chuyển giao cho Kiev một số hệ thống Patriot cùng đạn dược đi kèm. Việc tiếp tục viện trợ có nguy cơ tạo ra những khoảng trống nghiêm trọng trong năng lực phòng thủ của chính nước Đức.

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Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine

VOV.VN - Nga không xem xét khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga phát biểu chiều tối ngày 11/11, sau hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Hoàng Phạm/VOV.VN
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