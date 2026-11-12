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Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine

Thứ Năm, 07:48, 12/11/2026
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VOV.VN - Nga không xem xét khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga phát biểu chiều tối ngày 11/11, sau hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trước đó, cả ông Medinsky và các nhà đàm phán phía Ukraine đều cho biết Nga và Ukraine đã đạt được một số tiến bộ trong các cuộc thảo luận kết thúc chiều cùng ngày.

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Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, phía Mỹ, với vai trò trung gian hòa giải, nhận định rằng vẫn tồn tại sự thiếu tin tưởng giữa các bên tham gia đàm phán, đồng thời những bất đồng về nhiều vấn đề – bao gồm cả vấn đề lãnh thổ – vẫn chưa được giải quyết.

Ông Medinsky cũng cho rằng, nếu có thể thiết lập một hệ thống an ninh công bằng cho châu Âu, điều đó sẽ góp phần đảm bảo hòa bình trên lục địa này trong nhiều thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ tới. Ngoài ra, theo hãng tin Interfax, ông Medinsky cho biết thêm rằng vùng đệm của Nga dọc theo biên giới với Ukraine vốn đã khá rộng lớn và sẽ tiếp tục được mở rộng.

Trong khi đó, bình luận về kết quả làm việc ở Abu Dhabi, ông Yuri Ushakov, Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin, cho biết cuộc đàm phán trong hai ngày qua đã diễn ra một cách thực chất và hữu ích.

Ông Ushakov cũng cho biết, một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đang được lên kế hoạch bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc cuối tháng này.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
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