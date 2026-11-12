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Nga và Ukraine chuẩn bị đợt trao đổi tù binh lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Năm, 06:51, 12/11/2026
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VOV.VN - Sau vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, Nga và Ukraine đang lên kế hoạch cho đợt trao đổi tù binh quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Thông tin được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga công bố ngày 11/11/2026.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Trung tướng Aleksandr Zorin, Phó Cục trưởng Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cho biết, quy mô trao đổi tù binh lần này sẽ được tính toán trên cơ sở đợt trao đổi lớn nhất từng được thực hiện trước đó, với khoảng 1.000 người mỗi bên. Danh sách trao đổi dự kiến của cả Nga và Ukraine đều vượt con số này. Dự kiến, đợt trao đổi có thể được tiến hành trong vòng 2–3 tuần tới.

nga va ukraine chuan bi dot trao doi tu binh lon nhat tu truoc den nay hinh anh 1
Một cuộc trao đổi tù binh giữa Ukraine và Nga vào tháng 10/2026. Nguồn: Reuters

Trước đó, ngay sau đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi ngày 11/11, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky thông báo các bên đã đạt được thỏa thuận về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn, với các điều kiện cụ thể sẽ được công bố trong thời gian tới. Đợt trao đổi tù binh gần nhất giữa hai bên diễn ra ngày 23/10 với mỗi bên trao trả 207 người. Tổng cộng 414 tù binh được trao đổi.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, đây sẽ là một trong những đợt trao đổi tù binh có quy mô lớn nhất giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

Hương Trà/VOV-Moscow
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