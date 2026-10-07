80 phần việc nhân đạo hỗ trợ người yếu thế ở Quảng Ninh

Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh, đến hết tháng 9, các cấp hội, địa phương và câu lạc bộ đã triển khai các hoạt động hỗ trợ người yếu thế trong đợt thi đua với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Trong đó có đỡ đầu, chăm lo trẻ em dịp Trung thu; trao xe đạp cho học sinh vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số và trao 69 suất học bổng “Hoa Xương Rồng” cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá 4 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Quảng Ninh xây dựng kế hoạch 80 phần việc nhân đạo hỗ trợ người yếu thế. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Theo kế hoạch, Hội cơ sở tại xã, phường, đặc khu và các cơ sở trực thuộc Thành Hội phấn đấu có ít nhất một công trình, mô hình nhân đạo và một sáng kiến vì cộng đồng. Các hoạt động ưu tiên gồm hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm sóc sức khỏe và những nhu cầu thiết yếu của người khuyết tật, trẻ mồ côi, người cao tuổi, gia đình khó khăn.

Về hỗ trợ nhà ở trong năm 2026, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh cho biết: “Chương trình "80 ngày hành động vì cộng đồng" chúng tôi xây dựng rất chi tiết, bài bản, dành ra 80 phần việc, những mô hình, chương trình cho những người có hoàn cảnh yếu thế. Tiêu biểu, năm nay đã vận động được các nhà tài trợ, đặc biệt là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV trao tặng 20 căn nhà nhân đạo và thêm hai căn nữa do thành phố Hải Phòng cũng như Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại Quảng Ninh”.

Đợt thi đua dự kiến được tổng kết tại “Ngày Cộng đồng” lần thứ nhất vào ngày 23/11/2026, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).