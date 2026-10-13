English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh đón hơn 2.300 khách du lịch Trung Quốc từ tàu biển Dream Cruise

Thứ Ba, 15:05, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/10, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, thành phố Quảng Ninh, đón tàu biển Dream Cruise, đưa hơn 2.300 khách du lịch Trung Quốc đến tham quan, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương. Đây không pahir lần đầu Dream Cruise đưa hàng nghìn du khách đến Quảng Ninh.

Sau khi cập cảng, đoàn khách tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và trải nghiệm các tour khám phá cảnh quan, văn hóa, nhịp sống địa phương. Dream Cruise là tàu biển nhiều lần đưa hàng nghìn du khách đến Quảng Ninh cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến và khả năng duy trì các tuyến du lịch tàu biển quốc tế. Ngay sau tàu Dream Cruise, theo kế hoạch, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tiếp tục đón tàu Viking Venus với khoảng 800 du khách lúc 8h ngày mai (14/10) và rời cảng lúc 14h30 ngày 15/10. Lịch trình đón các chuyến tàu du lịch lớn liên tiếp cho thấy hoạt động du lịch tàu biển của Quảng Ninh đang duy trì đà hoạt động ổn định và có nhiều tín hiệu khởi sắc, tạo thêm nguồn khách cho các điểm tham quan và dịch vụ du lịch trên địa bàn Quảng Ninh.

quang ninh don hon 2.300 khach du lich trung quoc tu tau bien dream cruise hinh anh 1
Tàu Dream Cruise đưa hơn 2.300 khách du lịch Trung Quốc đến tham quan, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Quảng Ninh. Tàu rời đi vào 19h30 ngày 13/10.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế; riêng tháng 12 có khoảng 14 lượt tàu đã đăng ký. Đáng chú ý, đội tàu trong lịch trình có quy mô đa dạng, từ những tàu chở vài trăm khách đến các tàu có khả năng phục vụ hơn 2.000 khách, tạo điều kiện để Quảng Ninh đón nhiều phân khúc khách quốc tế.

Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long cho biết: “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều booking từ các tàu châu Âu và châu Á, đặc biệt, tập trung nhiều vào cuối tháng 10, tháng 11 và kéo dài đến tháng 2 năm sau. Chúng tôi phối hợp với các đơn vị lữ hành và cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện thủ tục thuận tiện cho du khách tiếp cận các tuyến du lịch tàu biển, thu hút lượng khách ngày càng nhiều hơn”.

Với lợi thế sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và cảng tàu khách chuyên biệt trong cả nước, Quảng Ninh có nhiều điều kiện thu hút các hãng tàu biển quốc tế – phân khúc khách du lịch có khả năng chi tiêu cao, góp phần gia tăng doanh thu du lịch, thúc đẩy các dịch vụ chất lượng cao và nâng giá trị kinh tế từ mỗi lượt khách.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều đơn vị giảm giá kích cầu du lịch Quảng Ninh
Nhiều đơn vị giảm giá kích cầu du lịch Quảng Ninh

VOV.VN - Các tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông với sự tham gia của nhiều cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao, mức ưu đãi từ 20% đến 60%.

Nhiều đơn vị giảm giá kích cầu du lịch Quảng Ninh

Nhiều đơn vị giảm giá kích cầu du lịch Quảng Ninh

VOV.VN - Các tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông với sự tham gia của nhiều cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao, mức ưu đãi từ 20% đến 60%.

Đưa OCOP Quảng Ninh vào chuỗi tiêu dùng du lịch
Đưa OCOP Quảng Ninh vào chuỗi tiêu dùng du lịch

VOV.VN - Quảng Ninh có hàng trăm sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên nhưng phần lớn sản phẩm vẫn đến với người tiêu dùng qua hội chợ, cửa hàng truyền thống hoặc sự kết nối riêng lẻ của từng cơ sở, hợp tác xã.... mà chưa được tiêu thụ mạnh qua kênh khách du lịch với hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

Đưa OCOP Quảng Ninh vào chuỗi tiêu dùng du lịch

Đưa OCOP Quảng Ninh vào chuỗi tiêu dùng du lịch

VOV.VN - Quảng Ninh có hàng trăm sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên nhưng phần lớn sản phẩm vẫn đến với người tiêu dùng qua hội chợ, cửa hàng truyền thống hoặc sự kết nối riêng lẻ của từng cơ sở, hợp tác xã.... mà chưa được tiêu thụ mạnh qua kênh khách du lịch với hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Chuyển từ giảm giá sang tăng trải nghiệm
Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Chuyển từ giảm giá sang tăng trải nghiệm

VOV.VN - Trong gần 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh ước đón 18,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng. Hướng tới mục tiêu 23 triệu lượt khách và tổng thu trên 70.000 tỷ đồng, ngành du lịch Quảng Ninh cần thu hút thêm khoảng 4,2 triệu lượt khách và 13.600 tỷ đồng doanh thu giai đoạn cuối năm.

Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Chuyển từ giảm giá sang tăng trải nghiệm

Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Chuyển từ giảm giá sang tăng trải nghiệm

VOV.VN - Trong gần 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh ước đón 18,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng. Hướng tới mục tiêu 23 triệu lượt khách và tổng thu trên 70.000 tỷ đồng, ngành du lịch Quảng Ninh cần thu hút thêm khoảng 4,2 triệu lượt khách và 13.600 tỷ đồng doanh thu giai đoạn cuối năm.

Đề xuất 10 nhóm giải pháp đột phá phát triển du lịch Quảng Ninh
Đề xuất 10 nhóm giải pháp đột phá phát triển du lịch Quảng Ninh

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh vừa đề xuất 10 nhóm giải pháp và các kiến nghị nhằm tạo đột phá cho du lịch thành phố Quảng Ninh, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới.

Đề xuất 10 nhóm giải pháp đột phá phát triển du lịch Quảng Ninh

Đề xuất 10 nhóm giải pháp đột phá phát triển du lịch Quảng Ninh

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh vừa đề xuất 10 nhóm giải pháp và các kiến nghị nhằm tạo đột phá cho du lịch thành phố Quảng Ninh, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực