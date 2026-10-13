Quảng Ninh đón hơn 2.300 khách du lịch Trung Quốc từ tàu biển Dream Cruise

Sau khi cập cảng, đoàn khách tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và trải nghiệm các tour khám phá cảnh quan, văn hóa, nhịp sống địa phương. Dream Cruise là tàu biển nhiều lần đưa hàng nghìn du khách đến Quảng Ninh cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến và khả năng duy trì các tuyến du lịch tàu biển quốc tế. Ngay sau tàu Dream Cruise, theo kế hoạch, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tiếp tục đón tàu Viking Venus với khoảng 800 du khách lúc 8h ngày mai (14/10) và rời cảng lúc 14h30 ngày 15/10. Lịch trình đón các chuyến tàu du lịch lớn liên tiếp cho thấy hoạt động du lịch tàu biển của Quảng Ninh đang duy trì đà hoạt động ổn định và có nhiều tín hiệu khởi sắc, tạo thêm nguồn khách cho các điểm tham quan và dịch vụ du lịch trên địa bàn Quảng Ninh.

Tàu Dream Cruise đưa hơn 2.300 khách du lịch Trung Quốc đến tham quan, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Quảng Ninh. Tàu rời đi vào 19h30 ngày 13/10.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế; riêng tháng 12 có khoảng 14 lượt tàu đã đăng ký. Đáng chú ý, đội tàu trong lịch trình có quy mô đa dạng, từ những tàu chở vài trăm khách đến các tàu có khả năng phục vụ hơn 2.000 khách, tạo điều kiện để Quảng Ninh đón nhiều phân khúc khách quốc tế.

Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long cho biết: “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều booking từ các tàu châu Âu và châu Á, đặc biệt, tập trung nhiều vào cuối tháng 10, tháng 11 và kéo dài đến tháng 2 năm sau. Chúng tôi phối hợp với các đơn vị lữ hành và cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện thủ tục thuận tiện cho du khách tiếp cận các tuyến du lịch tàu biển, thu hút lượng khách ngày càng nhiều hơn”.

Với lợi thế sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và cảng tàu khách chuyên biệt trong cả nước, Quảng Ninh có nhiều điều kiện thu hút các hãng tàu biển quốc tế – phân khúc khách du lịch có khả năng chi tiêu cao, góp phần gia tăng doanh thu du lịch, thúc đẩy các dịch vụ chất lượng cao và nâng giá trị kinh tế từ mỗi lượt khách.