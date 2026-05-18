Khai mạc Hội thao Thể dục thể thao Đặc Công toàn quân

Thứ Hai, 11:37, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (18/5), Binh chủng Đặc Công tổ chức Lễ Khai mạc Hội thao Thể dục thể thao Đặc Công toàn quân hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Binh chủng Đặc Công 19/3/1967 - 19/3/2027).

Hội thao Thể dục thể thao Đặc công toàn quân năm 2026 diễn ra từ từ 18/5 - 24/5, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các các đoàn thể thao, đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng và lực lượng Đặc công toàn quân thi đua lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công; đồng thời thúc đẩy, tạo bước phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, với mục tiêu "Khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

khai mac hoi thao the duc the thao Dac cong toan quan hinh anh 1
Các đại biểu dự khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh Binh chủng Đặc Công nêu rõ, thông qua các giải đấu, hội thao lần này là một cuộc sát hạch toàn diện, nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện thể lực, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần của Bộ đội Đặc Công.

Các môn thi đấu từ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bic-cờ-bôn đều là môi trường để rèn luyện tư duy chiến thuật, sự nhạy bén và tinh thần đồng đội.

khai mac hoi thao the duc the thao Dac cong toan quan hinh anh 2
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công tặng cờ cho đơn vị tham gia hội thao

Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn yêu cầu: "Ban Tổ chức và Tổ trọng tài làm việc trong sáng, trách nhiệm, điều hành khoa học, nghiêm minh, mỗi quyết định phải là thước đo chính xác, công minh, khách quan, trung thực tạo niềm tin và động lực để các vận động viên cống hiến hết mình, để tạo ra một không khí thi đua, một không khí thi đấu sôi nổi, khách quan, toàn diện".

khai mac hoi thao the duc the thao Dac cong toan quan hinh anh 3
Tư lệnh Binh chủng đặc công tặng cờ các đơn vị

Trên 800 cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, lữ đoàn, Trường Sỹ quan Đặc Cộng, lực lượng Đặc công các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân chủng Hải quân tham gia hội thao. Với nền tảng thể lực dẻo dai, sự rèn luyện thường xuyên, liên tục trong điều kiện khắc nghiệt, hầu hết các trận đấu diễn ra với tinh thần đoàn kết, chiến thuật tốt, kịch tính. 

khai mac hoi thao the duc the thao Dac cong toan quan hinh anh 4
Thủ trưởng Binh chủng Đặc công tặng cờ các đơn vị thi đấu

Vận động viên bóng đá Khang Ngọc Tuấn, Giảng viên khoa chiến thuật, Trường sỹ quan Đặc Công cho biết, thời gian qua lãnh đạo chỉ huy, đảng ủy, ban giám hiệu trường đã tuyển chọn lực lượng, tổ chức luyện tập. Do vậy bản thân anh cũng như các đồng đội đều hào hứng, tự tin bước vào môn thi đấu với tinh thần quyết liệt "đoàn kết, tự tin, trung thực, cao thượng", biến mỗi trận đấu thành một bài học thực tế.

khai mac hoi thao the duc the thao Dac cong toan quan hinh anh 5
Khai mạc Hội thao Thể dục thể thao Đặc Công toàn quân

"Tôi tham gia ở vị trí tiền vệ môn bóng đá, trận đấu sắp tới với tinh thần nỗ lực quyết tâm và cố gắng đem đến những pha bóng hay, những tình huống bóng đẹp và tạo sự đoàn kết trong toàn lực lượng đặc công. Thông qua hội thao, chúc các chiến sỹ trẻ trong lực lượng đặc công toàn quân, luôn có sức khỏe, rèn luyện thể chất để giữ vững tinh thần và truyền thống của Bộ đội Đặc Công anh hùng", vận động viên bóng đá Khang Ngọc Tuấn chia sẻ.

Nguyên Nhung/VOV1
Vùng Cảnh sát biển 4: Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển Tây Nam

CSB khảo sát vùng biển đảo Tây Nam, vận động ngư dân chấp hàng nghiêm quy định IUU

Quân khu 2 bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026

