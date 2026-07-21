Lộ diện tên lửa đánh chặn mới của Patriot, giá chỉ bằng một nửa

Tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough khai mạc ngày 20/7, tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã giới thiệu mẫu tên lửa đánh chặn mới dành cho hệ thống phòng không Patriot mang tên PAC-3 ACE. Đây là phiên bản được phát triển với mục tiêu giảm đáng kể chi phí, đơn giản hóa quy trình sản xuất và rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời mở ra khả năng hợp tác sản xuất với các đối tác châu Âu.

Theo Lockheed Martin, PAC-3 ACE được phát triển trên nền tảng của tên lửa PAC-3 MSE - loại tên lửa đánh chặn đã được kiểm chứng trong thực chiến. Mẫu tên lửa mới hoàn toàn tương thích với hệ thống Patriot và được thiết kế để đối phó với các mục tiêu khí động học như máy bay, tên lửa hành trình, cũng như tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 1.000 km.

Tên lửa đánh chặn PAC-3 ACE của hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Lockheed Martin

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của PAC-3 ACE là chi phí sản xuất. Lockheed Martin cho biết giá thành của PAC-3 ACE sẽ chỉ bằng chưa đến một nửa so với PAC-3 MSE. Trong khi mỗi tên lửa PAC-3 MSE hiện có giá ước tính khoảng 4-5 triệu USD, PAC-3 ACE được kỳ vọng chỉ có giá khoảng 2 triệu USD/quả.

Bên cạnh yếu tố giá thành, Lockheed Martin cũng xác định hợp tác sản xuất xuyên Đại Tây Dương là một trong bốn trụ cột của chương trình. Theo đó, mẫu tên lửa mới sẽ được chế tạo với sự tham gia của các doanh nghiệp và nhà cung cấp quốc phòng châu Âu, cùng với ba mục tiêu khác là giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Theo phân tích của Defense Express, dù Lockheed Martin mới chỉ công bố một hình ảnh quảng bá về PAC-3 ACE, nhưng cũng có thể nhận thấy một số thay đổi đáng chú ý trong thiết kế.

Đầu tiên, PAC-3 ACE dường như không còn sử dụng hệ thống điều khiển lực đẩy ngang - cụm động cơ phụ bố trí xung quanh thân tên lửa trên PAC-3 MSE. Đây là một trong những bộ phận phức tạp và đắt đỏ nhất của PAC-3 MSE, giúp tên lửa thực hiện các động tác cơ động để đánh chặn mục tiêu theo nguyên lý “va chạm trực tiếp” (hit-to-kill).

Ngoài ra, phần mũi của PAC-3 ACE có bề mặt kim loại khá rõ, làm dấy lên khả năng tên lửa không được trang bị đầu tự dẫn radar chủ động. Nếu giả thiết này chính xác, đây sẽ là thay đổi quan trọng bởi đầu tự dẫn radar chủ động hiện là một trong những linh kiện khó sản xuất nhất của PAC-3 MSE và do Boeing cung cấp. Việc loại bỏ bộ phận này có thể giúp đơn giản hóa dây chuyền sản xuất và giảm đáng kể chi phí chế tạo.

Tuy nhiên, Defense Express cũng lưu ý rằng việc đưa ra kết luận chỉ dựa trên một hình ảnh quảng bá là còn quá sớm. Lockheed Martin vẫn cần chứng minh PAC-3 ACE có đủ khả năng cơ động và độ chính xác để đánh chặn hiệu quả các tên lửa đạn đạo.

Theo Defense Express, việc Lockheed Martin phát triển PAC-3 ACE với sự tham gia của các doanh nghiệp quốc phòng châu Âu có ý nghĩa đặc biệt đối với Ukraine. Trước đó, đã xuất hiện thông tin Mỹ có kế hoạch cấp phép để Ukraine sản xuất một số loại tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống Patriot ngay trong nước. Dù Washington chưa công bố cụ thể loại tên lửa nào sẽ được chuyển giao công nghệ, nhiều nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán của Kiev đang được tiến hành trực tiếp với Lockheed Martin.

Nếu PAC-3 ACE được đưa vào sản xuất với chi phí thấp hơn và quy trình chế tạo đơn giản hơn, mẫu tên lửa này có thể trở thành lựa chọn phù hợp để mở rộng năng lực phòng không của Ukraine trong tương lai.