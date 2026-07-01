Mưa lớn không cản bước lực lượng Việt Nam tại hiện trường động đất Venezuela

VOV.VN - Dưới cái nắng oi bức rồi những cơn mưa lớn bất chợt tại bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận động đất kép ở Venezuela, lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam vẫn bám trụ hiện trường, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, phối hợp chặt chẽ với các đội cứu hộ quốc tế, nỗ lực khắc phục thiệt hại.