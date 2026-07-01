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Thứ Tư, 12:05, 01/07/2026

Mưa lớn không cản bước lực lượng Việt Nam tại hiện trường động đất Venezuela

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VOV.VN - Dưới cái nắng oi bức rồi những cơn mưa lớn bất chợt tại bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận động đất kép ở Venezuela, lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam vẫn bám trụ hiện trường, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, phối hợp chặt chẽ với các đội cứu hộ quốc tế, nỗ lực khắc phục thiệt hại.
 
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Đoàn Việt Nam triển khai lực lượng cùng trang thiết bị do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn dẫn đầu tới hiện trường, phối hợp với đội cứu hộ cứu nạn của Mexico tiến hành tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời mưa to.
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Chó nghiệp vụ của Biên phòng cùng thành viên đoàn cứu trợ Việt Nam.
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Các thành viên đoàn Việt Nam cơ động từ nơi đóng quân ra khu vực thực hiện nhiệm vụ dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela.
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Hoạt động tìm kiếm bắt đầu từ sáng 30/6 tại khu vực Playa Grande, quận Catia La Mar, bang La Guaira.
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Đoàn Việt Nam chia thành 5 mũi, phối hợp với lực lượng sở tại tìm kiếm trong phạm vi khoảng 2,2 km2. Khu vực này có nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị sạt lở nghiêm trọng sau động đất.
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Trong quá trình làm nhiệm vụ, các mũi tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ gia đình các nạn nhân.
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Lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam cùng trang thiết bị đã chia thành các hướng khác nhau thực hiện nhiệm vụ theo sự hiệp đồng trước đó với phía Venezuela.
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Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng, đoàn còn tích cực tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn.
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Không quản nắng mưa, đoàn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela.

 

Quỳnh Trang/VOV.VN
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