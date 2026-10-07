Mỹ công bố khoản đầu tư 3,7 tỷ USD đóng tàu ngầm hạt nhân

Phát biểu tại Sparrows Point thuộc khu vực Baltimore - nơi từng là nhà máy luyện thép Bethlehem Steel đóng cửa năm 2012, Tổng thống Donald Trump ca ngợi dự án là bước khởi đầu cho một thời kỳ hưng thịnh mới của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.

“Hôm nay, chúng ta chính thức khởi công xây dựng xưởng đóng tàu mới lớn nhất tại Mỹ. Kể từ Thế chiến II đến nay, chưa từng có công trình nào tầm cỡ như những gì chúng ta đang làm hôm nay. Đội ngũ công nhân Baltimore và xưởng đóng tàu Sparrows Point thực sự đã là một phần huyết mạch của sức mạnh công nghiệp Mỹ suốt hơn 100 năm qua. Với những nỗ lực chung của chúng ta, đây sẽ là thời kỳ mà chưa quốc gia nào từng chứng kiến ​​và đất nước chúng ta cũng chưa từng chứng kiến. Nhưng đây cũng sẽ là thời kỳ hoàng kim của ngành đóng tàu”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Các thành viên thủy thủ đoàn của tàu USS Billings tham dự một sự kiện tại Xưởng đóng tàu Sparrows Point, bang Maryland, Mỹ, ngày 6/10/2026. Ảnh: Reuters

Theo thỏa thuận, chính phủ Mỹ cam kết giải ngân 2,9 tỷ USD thông qua việc mua sắm sản phẩm do nhà máy sản xuất, đồng thời sẽ nắm giữ 40% cổ phần tại xưởng đóng tàu này. Cơ sở mới được định hướng phát triển các dòng tàu ngầm thế hệ mới, bao gồm cả thiết bị lặn không người lái vận hành tự động. Hiện hải quân Mỹ sở hữu 26 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia và dự kiến tiếp nhận thêm hai chiếc vào mùa xuân tới.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ông Trump thúc đẩy quảng bá các dự án phục hồi sản xuất, nhằm thu hút cử tri trước thềm bầu cử giữa kỳ vào đầu tháng 11, giữa lúc giá nhiên liệu leo thang và lạm phát dai dẳng gây áp lực lên tỷ lệ ủng hộ của cử tri về điều hành kinh tế.