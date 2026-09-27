Iran bắt tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết chiếc tàu ngầm không người lái Remus 600 của Mỹ, bị bắt giữ khi đang tiến hành hoạt động do thám tại eo biển Hormuz. IRGC khẳng định năng lực tác chiến điện tử tiên tiến do Iran phát triển, đã vô hiệu hóa thiết bị này. Hiện tại, công tác nghiên cứu và truy xuất dữ liệu từ chiếc tàu ngầm, đang được tiến hành.

Eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: Reuters)

Đây là lần thứ 2 trong tháng 9 này, Iran thông báo bắt giữ tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo Hormuz. Trước đó, hôm 8/9, IRGC cũng tuyên bố đã bắt và thu giữ chiếc tàu ngầm không người lái Dive-LD của Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz. Động thái được tiến hành trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz vẫn diễn biến phức tạp. Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân siết chặt với các cảng và vùng biển của Iran từ giữa tháng 7. Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) ngày 25/9 cho biết lực lượng Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 122 tàu thương mại liên quan lệnh phong tỏa.

Về triển vọng xung đột, người phát ngôn quân đội Iran, tướng Mohammad Akraminia hôm nay khẳng định các lực lượng vũ trang Iran vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và hoàn hoàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại. Tướng Akraminia cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề, nếu mắc sai lầm khai chiến trở lại chống Iran.