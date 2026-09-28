English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ phủ nhận thông tin Iran bắt giữ thêm tàu ngầm không người lái

Thứ Hai, 11:50, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 27/9 lên tiếng phủ nhận tuyên bố của Iran cho rằng Iran đã bắt giữ được thêm một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) Tim Hawkins hôm 27/9 khẳng định quân đội Mỹ vẫn đang duy trì “quyền kiểm soát chủ động” đối với toàn bộ các tài sản và thiết bị không người lái của mình. Mỹ cho rằng tuyên bố của Iran thể hiện “sự tuyệt vọng rõ ràng”.

my phu nhan thong tin iran bat giu them tau ngam khong nguoi lai hinh anh 1
Mỹ phủ nhận thông tin Iran bắt giữ thêm tàu ngầm không người lái tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ chiếc tàu ngầm không người lái Remus – 600 của Mỹ mà Iran cho là đang thực hiện hành vi do thám tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ 2 trong tháng qua, Iran thông báo bắt giữ tàu ngầm không người lái của Mỹ ở eo Hormuz.

Các tuyên bố trái ngược của Mỹ và Iran diễn ra trong lúc tình hình khu vực tiếp tục căng thẳng và hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột cũng như mở lại hoàn toàn eo biển.

trump-unga-81-2026-2.jpg

Ông Trump ca ngợi thắng lợi trong cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 cho biết ông tin rằng cuộc đối đầu với Iran sẽ sớm kết thúc thắng lợi, đồng thời cho rằng việc tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là “có thể”.

Võ Giang/VOV1
Theo: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz
Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ngày 27/9 đã cảnh báo các chủ tàu không sử dụng các tuyến đường “không được phép” qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đe dọa sẽ có hậu quả đối với các công ty vận tải biển không tuân thủ.

Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ngày 27/9 đã cảnh báo các chủ tàu không sử dụng các tuyến đường “không được phép” qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đe dọa sẽ có hậu quả đối với các công ty vận tải biển không tuân thủ.

Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này
Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng Washington và Tehran tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần bắt đầu từ ngày 28/9, dù hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz.

Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này

Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng Washington và Tehran tiến hành thêm các cuộc đàm phán trong tuần bắt đầu từ ngày 28/9, dù hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột và mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo Homruz trong 2 ngày
Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo Homruz trong 2 ngày

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 27/9 đưa tin các lực lượng vũ trang Iran đã chặn tổng cộng 19 tàu hàng nước ngoài định vượt qua eo biển Homruz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran.

Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo Homruz trong 2 ngày

Iran tuyên bố chặn 19 tàu tại eo Homruz trong 2 ngày

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 27/9 đưa tin các lực lượng vũ trang Iran đã chặn tổng cộng 19 tàu hàng nước ngoài định vượt qua eo biển Homruz mà không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran.

Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Yemen
Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Yemen

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả rập Saudi Arabia và Yemen, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại nhằm tránh làm xung đột tiếp tục leo thang.

Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Yemen

Iran đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Saudi Arabia và Yemen

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ả rập Saudi Arabia và Yemen, đồng thời kêu gọi các bên đối thoại nhằm tránh làm xung đột tiếp tục leo thang.

Iran bắt tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz
Iran bắt tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran hôm nay thông báo đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là tàu ngầm không người lái thứ 2 của Mỹ bị Iran tuyên bố bắt giữ ở eo biển Hormuz trong chưa đầy 3 tuần.

Iran bắt tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz

Iran bắt tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran hôm nay thông báo đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là tàu ngầm không người lái thứ 2 của Mỹ bị Iran tuyên bố bắt giữ ở eo biển Hormuz trong chưa đầy 3 tuần.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ