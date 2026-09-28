Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) Tim Hawkins hôm 27/9 khẳng định quân đội Mỹ vẫn đang duy trì “quyền kiểm soát chủ động” đối với toàn bộ các tài sản và thiết bị không người lái của mình. Mỹ cho rằng tuyên bố của Iran thể hiện “sự tuyệt vọng rõ ràng”.

Mỹ phủ nhận thông tin Iran bắt giữ thêm tàu ngầm không người lái tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ chiếc tàu ngầm không người lái Remus – 600 của Mỹ mà Iran cho là đang thực hiện hành vi do thám tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ 2 trong tháng qua, Iran thông báo bắt giữ tàu ngầm không người lái của Mỹ ở eo Hormuz.

Các tuyên bố trái ngược của Mỹ và Iran diễn ra trong lúc tình hình khu vực tiếp tục căng thẳng và hai bên vẫn còn khác biệt lớn về điều kiện chấm dứt xung đột cũng như mở lại hoàn toàn eo biển.