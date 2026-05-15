Mỹ đặt cược vào tên lửa giá rẻ sản xuất hàng loạt để bù đắp kho dự trữ

Theo kế hoạch được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, chương trình mới sẽ tập trung vào việc phát triển và sản xuất hàng loạt các loại vũ khí có giá thành thấp nhưng có thể triển khai nhanh, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các tập đoàn quốc phòng truyền thống vốn thường bị chỉ trích vì chi phí cao và tiến độ sản xuất chậm.

Lầu Năm Góc cho biết các thỏa thuận khung đã được ký với các công ty quốc phòng Anduril, CoAspire, Leidos và Zone 5 để triển khai chương trình “Tên lửa container giá rẻ” (Low-Cost Containerized Missiles - LCCM).

Hiện phía Mỹ chưa giải thích cụ thể khái niệm “container” trong chương trình này. Tuy nhiên, tài liệu quảng bá của Anduril cho thấy một loại tên lửa được phóng từ thiết bị có hình dạng tương tự container vận tải thương mại tiêu chuẩn.

Giới quan sát cho rằng loại hệ thống này có thể được ngụy trang trên tàu hàng dân sự nhằm phục vụ các đợt triển khai bí mật hoặc tấn công bất ngờ.

Ưu tiên tốc độ và sự đổi mới

Theo Lầu Năm Góc, cả 4 nhà thầu sẽ bắt đầu bàn giao các mẫu tên lửa thử nghiệm từ tháng 6 tới. Dù là những doanh nghiệp còn tương đối mới trong ngành công nghiệp quốc phòng, các công ty này đều đã tham gia phát triển các hệ thống tên lửa trước đây.

Anduril cho biết sẽ cung cấp tên lửa hành trình Barracuda-500M với kế hoạch bàn giao ít nhất 1.000 quả trong vòng 3 năm tới.

Trong khi đó, Leidos thông báo sẽ phát triển phiên bản mở rộng của tên lửa hành trình AGM-190A để phục vụ chương trình LCCM.

Hai công ty CoAspire và Zone 5 trước đó từng tham gia dự án Tên lửa tấn công tăng tầm (ERAM) của Không quân Mỹ, được khởi động năm 2024 nhằm hỗ trợ chiến dịch quân sự của Ukraine chống Nga.

Song song với chương trình LCCM, Lầu Năm Góc cũng ký hợp đồng với công ty khởi nghiệp Castelion để mua ít nhất 500 tên lửa siêu vượt âm Blackbeard trong vòng hai năm tới.

Giới chức Mỹ cho biết Washington đang tìm kiếm thêm ngân sách để mở rộng quy mô chương trình lên 12.000 quả trong vòng 5 năm.

Tên lửa Blackbeard được thiết kế để triển khai từ bệ phóng HIMARS hoặc các nền tảng phóng không người lái đang được phát triển. Dù được quảng bá là vũ khí siêu vượt âm giá rẻ, chi phí cụ thể của hệ thống này hiện chưa được công bố.

Theo truyền thông Mỹ, các chương trình mới phản ánh sự thất vọng ngày càng lớn của Lầu Năm Góc với mô hình mua sắm quốc phòng truyền thống, trong đó nhiều hệ thống vũ khí mất nhiều năm phát triển nhưng thường chậm tiến độ và đội chi phí. Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng các công ty khởi nghiệp công nghệ quốc phòng có thể mang lại tốc độ đổi mới và năng lực sản xuất nhanh hơn.

Chuẩn bị cho các cuộc xung đột tiềm tàng

Nhiều năm viện trợ quân sự cho Ukraine cùng các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran trong giai đoạn 2025 - 2026 được cho là đã bộc lộ những điểm yếu trong năng lực sản xuất quốc phòng của Mỹ.

Đặc biệt, chiến dịch quân sự gần đây nhằm vào Iran được cho là tiêu tốn lượng lớn đạn dược chiến lược của Mỹ, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa đạn đạo PrSM.

Các nhà hoạch định quân sự Mỹ cũng theo dõi sát hiệu quả của UAV giá rẻ trong xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Các UAV cảm tử tầm xa chi phí thấp đã nhiều lần cho thấy khả năng gây thiệt hại lớn với chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa truyền thống.

Năm 2025, Không quân Mỹ cũng giới thiệu hệ thống UAV tấn công giá rẻ LUCAS, được cho là phát triển dựa trên công nghệ đảo ngược từ UAV Shahed-136 của Iran.

Giới chức Lầu Năm Góc tin rằng việc kết hợp các loại vũ khí giá rẻ mới với những hệ thống đắt tiền hiện có sẽ giúp Mỹ chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc xung đột kéo dài với đối thủ ngang hàng.