English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ đưa hệ thống tên lửa Typhon tới Nhật Bản tham gia tập trận Valiant Shield 2026

Thứ Ba, 11:39, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Mỹ sẽ triển khai một hệ thống hỏa lực tầm trung chiến lược (MRC) tới tỉnh Kagoshima, miền Nam Nhật Bản, để tham gia cuộc tập trận đa quốc gia đang được tổ chức trên phạm vi toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hệ thống hỏa lực tầm trung chiến lược này, còn được biết đến với tên gọi Typhon, đã được triển khai tại Căn cứ Iwakuni thuộc tỉnh Yamaguchi, Tây Nam Nhật Bản từ tháng 9/2025. Đây là hệ thống phóng tên lửa tầm trung cơ động trên mặt đất, có khả năng khai hỏa tên lửa SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km.

my dua he thong ten lua typhon toi nhat ban tham gia tap tran valiant shield 2026 hinh anh 1
Hệ thống tên lửa Typhon tại căn cứ không quân Iwakuni - Nhật Bản, tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, trước mắt Typhon sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia “Lá chắn can trường” (Valiant Shield) từ Căn cứ Không quân Kanoya của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tại tỉnh Kagoshima. Cuộc tập trận này diễn ra từ ngày 22/6 đến 1/7 trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản và các vùng biển xung quanh.

Sau đó, Typhon sẽ tiếp tục được sử dụng trong cuộc tập trận chung “Lá chắn phương Đông” (Orient Shield) vào tháng 9, trước khi được chuyển tới một căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản vào khoảng giữa tháng 10.

Trả lời báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết: “Tôi tin rằng việc triển khai tạm thời khí tài này tại các cơ sở của Lực lượng Phòng vệ và tiến hành huấn luyện chung nhiều lần sẽ không chỉ nâng cao khả năng cơ động nhanh của quân đội Mỹ mà còn cải thiện khả năng phối hợp và hiệp đồng tác chiến giữa Nhật Bản và Mỹ”.

Sự xuất hiện của hệ thống tên lửa mặt đất tầm trung này tại Nhật Bản đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc và Nga. Bắc Kinh cho rằng sự hiện diện của Typhon "đe dọa an ninh chiến lược của khu vực" trong khi Moscow nhấn mạnh "động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng".

Trước Nhật Bản, Typhon cũng từng được triển khai tại Philippines vào năm 2024 trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và quân đội Philippines.

nhat_ban_tac_chien_uav.jpg

Nhật Bản và Mỹ tập trận tác chiến UAV ban đêm quy mô lớn

VOV.VN - Trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang thúc đẩy kế hoạch đưa vào sử dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) trên diện rộng, Lực lượng Phòng vệ nước này đang phối hợp với Hải quân Mỹ tiến hành huấn luyện tác chiến ban đêm với loại khí tài này.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Chiến tranh Mỹ cân nhắc chọn Nhật Bản và Hàn Quốc làm đối tác đóng tàu chiến
Bộ Chiến tranh Mỹ cân nhắc chọn Nhật Bản và Hàn Quốc làm đối tác đóng tàu chiến

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc lựa chọn Nhật Bản và Hàn Quốc làm đối tác tham gia chương trình đóng tàu chiến mới nhằm tăng tốc hiện đại hóa hải quân. Kế hoạch này không chỉ giúp Washington giải quyết bài toán năng lực đóng tàu mà còn mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng của Tokyo và Seoul.

Bộ Chiến tranh Mỹ cân nhắc chọn Nhật Bản và Hàn Quốc làm đối tác đóng tàu chiến

Bộ Chiến tranh Mỹ cân nhắc chọn Nhật Bản và Hàn Quốc làm đối tác đóng tàu chiến

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc lựa chọn Nhật Bản và Hàn Quốc làm đối tác tham gia chương trình đóng tàu chiến mới nhằm tăng tốc hiện đại hóa hải quân. Kế hoạch này không chỉ giúp Washington giải quyết bài toán năng lực đóng tàu mà còn mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng của Tokyo và Seoul.

Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa Tomahawk của Mỹ không thay đổi
Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa Tomahawk của Mỹ không thay đổi

VOV.VN - Ngày 26/5, Chính phủ Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Nhật Bản không thay đổi và hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo việc mua sắm diễn ra suôn sẻ.

Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa Tomahawk của Mỹ không thay đổi

Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa Tomahawk của Mỹ không thay đổi

VOV.VN - Ngày 26/5, Chính phủ Nhật Bản xác nhận kế hoạch bàn giao tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Nhật Bản không thay đổi và hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo việc mua sắm diễn ra suôn sẻ.

Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ quay lại Nhật Bản
Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ quay lại Nhật Bản

VOV.VN - Một khí tài chiến lược của Hải quân Mỹ vừa trở lại Nhật Bản sau một hải trình thử nghiệm ngắn ngày.

Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ quay lại Nhật Bản

Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ quay lại Nhật Bản

VOV.VN - Một khí tài chiến lược của Hải quân Mỹ vừa trở lại Nhật Bản sau một hải trình thử nghiệm ngắn ngày.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích