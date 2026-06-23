Mỹ đưa hệ thống tên lửa Typhon tới Nhật Bản tham gia tập trận Valiant Shield 2026

Hệ thống hỏa lực tầm trung chiến lược này, còn được biết đến với tên gọi Typhon, đã được triển khai tại Căn cứ Iwakuni thuộc tỉnh Yamaguchi, Tây Nam Nhật Bản từ tháng 9/2025. Đây là hệ thống phóng tên lửa tầm trung cơ động trên mặt đất, có khả năng khai hỏa tên lửa SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km.

Hệ thống tên lửa Typhon tại căn cứ không quân Iwakuni - Nhật Bản, tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, trước mắt Typhon sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia “Lá chắn can trường” (Valiant Shield) từ Căn cứ Không quân Kanoya của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tại tỉnh Kagoshima. Cuộc tập trận này diễn ra từ ngày 22/6 đến 1/7 trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản và các vùng biển xung quanh.

Sau đó, Typhon sẽ tiếp tục được sử dụng trong cuộc tập trận chung “Lá chắn phương Đông” (Orient Shield) vào tháng 9, trước khi được chuyển tới một căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản vào khoảng giữa tháng 10.

Trả lời báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết: “Tôi tin rằng việc triển khai tạm thời khí tài này tại các cơ sở của Lực lượng Phòng vệ và tiến hành huấn luyện chung nhiều lần sẽ không chỉ nâng cao khả năng cơ động nhanh của quân đội Mỹ mà còn cải thiện khả năng phối hợp và hiệp đồng tác chiến giữa Nhật Bản và Mỹ”.

Sự xuất hiện của hệ thống tên lửa mặt đất tầm trung này tại Nhật Bản đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc và Nga. Bắc Kinh cho rằng sự hiện diện của Typhon "đe dọa an ninh chiến lược của khu vực" trong khi Moscow nhấn mạnh "động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng".

Trước Nhật Bản, Typhon cũng từng được triển khai tại Philippines vào năm 2024 trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và quân đội Philippines.