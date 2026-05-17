Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ quay lại Nhật Bản

Chính quyền thành phố Yokosuka thuộc tỉnh Kanagawa (giáp ranh thủ đô Tokyo, Nhật Bản), cho biết tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ vừa quay trở lại căn cứ Yokosuka vào ngày 17/5, với mục đích là để bổ sung nhu yếu phẩm và dành thời gian cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trước đó, USS George Washington đã rời Nhật Bản từ ngày 10/5 để tiến hành một hải trình thử nghiệm sau khi được duy tu, bảo dưỡng.

USS George Washington là tàu sân bay chủ lực thứ 6 lớp Nimitz của hải quân Mỹ, bắt đầu hoạt động từ năm 1992. Tầu này có chiều dài gần 333m, lượng chiếm nước đầy tải 102.000 tấn, chở 70 máy bay các loại bao gồm trực thăng, máy bay cường kích, máy bay tuần tiễu... với quân số trong biên chế là 5.500 người.

Đây được coi là tàu sân bay lớn nhất thế giới với 4 turbine hơi nước được dẫn lực từ 2 lò phản ứng nước áp lực nguyên tử, có thể đạt vận tốc trên 30 knot/h, tương đương 30 hải lý.

Giống như 10 tàu sân bay nguyên tử khác của Mỹ đang được triển khai trên toàn thế giới, USS George Washington không hoạt động đơn độc, đi kèm luôn có các tàu khác như tàu khu trục, tàu ngầm, tàu vận tải quân sự...

USS George Washington được triển khai tại Nhật Bản vào năm 2008 và bắt đầu tiến hành các hoạt động tiền phương từ tháng 11/2024.

Sự có mặt của khí tài chiến lược này tại Nhật Bản là vấn đề đã từng gây tranh cãi do xung đột với ba nguyên tắc phi hạt nhân mà Tokyo đang duy trì, bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ.