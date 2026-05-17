中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ quay lại Nhật Bản

Chủ Nhật, 15:16, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một khí tài chiến lược của Hải quân Mỹ vừa trở lại Nhật Bản sau một hải trình thử nghiệm ngắn ngày.

Chính quyền thành phố Yokosuka thuộc tỉnh Kanagawa (giáp ranh thủ đô Tokyo, Nhật Bản), cho biết tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ vừa quay trở lại căn cứ Yokosuka vào ngày 17/5, với mục đích là để bổ sung nhu yếu phẩm và dành thời gian cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

tau san bay hat nhan uss george washington cua my quay lai nhat ban hinh anh 1
Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trước đó, USS George Washington đã rời Nhật Bản từ ngày 10/5 để tiến hành một hải trình thử nghiệm sau khi được duy tu, bảo dưỡng.

USS George Washington là tàu sân bay chủ lực thứ 6 lớp Nimitz của hải quân Mỹ, bắt đầu hoạt động từ năm 1992. Tầu này có chiều dài gần 333m, lượng chiếm nước đầy tải 102.000 tấn, chở 70 máy bay các loại bao gồm trực thăng, máy bay cường kích, máy bay tuần tiễu... với quân số trong biên chế là 5.500 người.

Đây được coi là tàu sân bay lớn nhất thế giới với 4 turbine hơi nước được dẫn lực từ 2 lò phản ứng nước áp lực nguyên tử, có thể đạt vận tốc trên 30 knot/h, tương đương 30 hải lý.

Giống như 10 tàu sân bay nguyên tử khác của Mỹ đang được triển khai trên toàn thế giới, USS George Washington không hoạt động đơn độc, đi kèm luôn có các tàu khác như tàu khu trục, tàu ngầm, tàu vận tải quân sự...

USS George Washington được triển khai tại Nhật Bản vào năm 2008 và bắt đầu tiến hành các hoạt động tiền phương từ tháng 11/2024.

Sự có mặt của khí tài chiến lược này tại Nhật Bản là vấn đề đã từng gây tranh cãi do xung đột với ba nguyên tắc phi hạt nhân mà Tokyo đang duy trì, bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Tàu sân bay hạt nhân hải quân Mỹ triển khai ở Nhật Bản USS George Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Siêu tàu sân bay Mỹ trở lại Trung Đông
Siêu tàu sân bay Mỹ trở lại Trung Đông

VOV.VN - Nguồn tin khu vực cho biết tàu sân bay lớn nhất của Mỹ USS Gerald R. Ford đã trở lại Trung Đông, trong bối cảnh Mỹ và Iran thực thi lệnh ngừng bắn 2 tuần, còn Hải quân Mỹ triển khai chiến dịch phong tỏa hàng hải quy mô lớn nhằm vào các cảng của Iran.

Siêu tàu sân bay Mỹ trở lại Trung Đông

Siêu tàu sân bay Mỹ trở lại Trung Đông

VOV.VN - Nguồn tin khu vực cho biết tàu sân bay lớn nhất của Mỹ USS Gerald R. Ford đã trở lại Trung Đông, trong bối cảnh Mỹ và Iran thực thi lệnh ngừng bắn 2 tuần, còn Hải quân Mỹ triển khai chiến dịch phong tỏa hàng hải quy mô lớn nhằm vào các cảng của Iran.

Tàu sân bay Mỹ cách Iran 200km
Tàu sân bay Mỹ cách Iran 200km

VOV.VN - Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ hiện cách Iran khoảng 200km, trong bối cảnh Washington triển khai lực lượng lớn chuẩn bị phong tỏa eo biển Hormuz.

Tàu sân bay Mỹ cách Iran 200km

Tàu sân bay Mỹ cách Iran 200km

VOV.VN - Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ hiện cách Iran khoảng 200km, trong bối cảnh Washington triển khai lực lượng lớn chuẩn bị phong tỏa eo biển Hormuz.

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran
Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

VOV.VN - Trong ngày đầu mở màn chiến dịch Epic Fury tập kích vào Iran ngày 28/2, máy bay chiến đấu cất hạ cánh liên tục trên tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln. Cùng lúc, các khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ dồn dập nã tên lửa vào Iran giữa ban sáng.

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

VOV.VN - Trong ngày đầu mở màn chiến dịch Epic Fury tập kích vào Iran ngày 28/2, máy bay chiến đấu cất hạ cánh liên tục trên tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln. Cùng lúc, các khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ dồn dập nã tên lửa vào Iran giữa ban sáng.

Nguy cơ tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ gặp sự cố nếu tham chiến ở Iran
Nguy cơ tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ gặp sự cố nếu tham chiến ở Iran

VOV.VN - Tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất và hiện đại nhất của Mỹ. Tuy nhiên, nếu tàu này được huy động tham chiến chống lại Iran, nó có nguy cơ gặp sự cố do hoạt động quá gấp gáp và quá giới hạn...

Nguy cơ tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ gặp sự cố nếu tham chiến ở Iran

Nguy cơ tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ gặp sự cố nếu tham chiến ở Iran

VOV.VN - Tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất và hiện đại nhất của Mỹ. Tuy nhiên, nếu tàu này được huy động tham chiến chống lại Iran, nó có nguy cơ gặp sự cố do hoạt động quá gấp gáp và quá giới hạn...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích