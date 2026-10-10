English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ hé lộ tên lửa đánh chặn vũ khí siêu vượt âm PAC-3 Edge

Thứ Bảy, 10:16, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lockheed Martin vừa giới thiệu PAC-3 Edge, tên lửa đánh chặn thế hệ mới được thiết kế để đối phó vũ khí siêu vượt âm.

Ngày 9/10, tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin công bố mẫu tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge, trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tìm cách tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa trước những mối đe dọa ngày càng phức tạp.

PAC-3 Edge được phát triển trên nền tảng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE hiện có, nhưng được trang bị nhiều công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng đối phó với các loại tên lửa tiên tiến, trong đó có tên lửa siêu vượt âm.

my he lo ten lua danh chan vu khi sieu vuot am pac-3 edge hinh anh 1
Hình ảnh mô phỏng tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge của Lockheed Martin. Ảnh: Lockheed Martin

PAC-3 Edge được tích hợp đầu tự dẫn thế hệ mới, hệ thống điều khiển bay cải tiến và động cơ rocket nhiên liệu rắn do tập đoàn Northrop Grumman cung cấp. Những nâng cấp này được kỳ vọng giúp tên lửa tăng khả năng cơ động, mở rộng tầm đánh chặn và tiêu diệt mục tiêu ở độ cao lớn hơn so với phiên bản hiện nay.

Ông Tim Cahill, Chủ tịch bộ phận Tên lửa và Điều khiển hỏa lực của Lockheed Martin, cho biết chi phí của PAC-3 Edge dự kiến tương đương phiên bản PAC-3 MSE đang được sử dụng.

“Chi phí của loại tên lửa này sẽ tương đương PAC-3 MSE hiện tại”, ông Cahill nói với Reuters.

Theo ông Cahill, khi dây chuyền đạt công suất tối đa, Lockheed Martin có thể sản xuất khoảng 2.000 tên lửa PAC-3 Edge mỗi năm, tương đương năng lực sản xuất dự kiến của PAC-3 MSE.

Việc phát triển PAC-3 Edge diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tăng mạnh do các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Nhu cầu sử dụng tên lửa đánh chặn ngày càng lớn đã gây sức ép lên kho dự trữ vũ khí của Mỹ, buộc Washington phải đẩy nhanh việc mở rộng năng lực sản xuất.

Tháng 7/2026, Lục quân Mỹ đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá tối đa 58,6 tỷ USD nhằm tăng sản lượng tên lửa đánh chặn PAC-3, phục vụ nhu cầu bổ sung kho dự trữ và tăng cường năng lực phòng thủ.

Trước đó, vào tháng 1/2026, Lockheed Martin đã ký thỏa thuận khung kéo dài 7 năm với Bộ Quốc phòng Mỹ để mở rộng dây chuyền sản xuất tên lửa PAC-3. Theo kế hoạch, năng lực sản xuất hằng năm sẽ tăng từ khoảng 600 lên 2.000 tên lửa, tức gấp hơn ba lần mức hiện tại.

Theo thông tin bổ sung từ Lockheed Martin, PAC-3 Edge hiện nằm trong chương trình phát triển tên lửa đánh chặn tương lai của Lục quân Mỹ. Tập đoàn dự kiến bắt đầu thử nghiệm mẫu tên lửa này vào năm 2027, hướng tới khả năng triển khai nhanh vào năm 2031.

PAC-3 Edge cũng được thiết kế để tích hợp với các thành phần phòng không hiện có và trong tương lai của Mỹ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ thử nghiệm đánh chìm tàu chiến, hé lộ sức mạnh “3 trong 1” của tên lửa SM-6
Mỹ thử nghiệm đánh chìm tàu chiến, hé lộ sức mạnh “3 trong 1” của tên lửa SM-6

VOV.VN - Từ nhiệm vụ chống hạm, đánh chặn tên lửa đạn đạo đến tác chiến không đối không, tên lửa SM-6 đang được phát triển theo hướng đảm nhiệm nhiều vai trò trong hệ thống vũ khí của Mỹ.

Mỹ thử nghiệm đánh chìm tàu chiến, hé lộ sức mạnh “3 trong 1” của tên lửa SM-6

Mỹ thử nghiệm đánh chìm tàu chiến, hé lộ sức mạnh “3 trong 1” của tên lửa SM-6

VOV.VN - Từ nhiệm vụ chống hạm, đánh chặn tên lửa đạn đạo đến tác chiến không đối không, tên lửa SM-6 đang được phát triển theo hướng đảm nhiệm nhiều vai trò trong hệ thống vũ khí của Mỹ.

Mỹ đưa vũ khí laser tới Hormuz, mở màn cuộc săn UAV và tên lửa
Mỹ đưa vũ khí laser tới Hormuz, mở màn cuộc săn UAV và tên lửa

VOV.VN - Quân đội Mỹ đang triển khai vũ khí laser tại Eo biển Hormuz nhằm vô hiệu hóa các khí tài của đối phương, trong đó có máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình.

Mỹ đưa vũ khí laser tới Hormuz, mở màn cuộc săn UAV và tên lửa

Mỹ đưa vũ khí laser tới Hormuz, mở màn cuộc săn UAV và tên lửa

VOV.VN - Quân đội Mỹ đang triển khai vũ khí laser tại Eo biển Hormuz nhằm vô hiệu hóa các khí tài của đối phương, trong đó có máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình.

Tên lửa AIM-260: “Mũi tên” mới của Mỹ trong cuộc đua trên không
Tên lửa AIM-260: “Mũi tên” mới của Mỹ trong cuộc đua trên không

VOV.VN - Mỹ đang đẩy nhanh chương trình tên lửa không đối không tầm xa AIM-260 JATM, trong nỗ lực củng cố năng lực tác chiến ngoài tầm nhìn cho các tiêm kích tàng hình F-22 và F-35. Động thái này diễn ra sau nhiều năm phát triển và chậm trễ trong quá trình tích hợp lên các nền tảng máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Tên lửa AIM-260: “Mũi tên” mới của Mỹ trong cuộc đua trên không

Tên lửa AIM-260: “Mũi tên” mới của Mỹ trong cuộc đua trên không

VOV.VN - Mỹ đang đẩy nhanh chương trình tên lửa không đối không tầm xa AIM-260 JATM, trong nỗ lực củng cố năng lực tác chiến ngoài tầm nhìn cho các tiêm kích tàng hình F-22 và F-35. Động thái này diễn ra sau nhiều năm phát triển và chậm trễ trong quá trình tích hợp lên các nền tảng máy bay chiến đấu thế hệ mới.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích