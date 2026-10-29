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Mỹ lắp pháo Mk 38 Mod 4 cho tàu khu trục, tăng hỏa lực chống UAV

Thứ Năm, 06:15, 29/10/2026
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VOV.VN - Hải quân Mỹ chi 197 triệu USD mua 22 hệ thống pháo Mk 38 Mod 4, tăng khả năng đối phó UAV và tàu tấn công nhanh trên biển.

Hải quân Mỹ sở hữu hạm đội tàu chiến quy mô lớn, trong đó có 74 tàu khu trục lớp Arleigh Burke đang hoạt động trên khắp thế giới. Các tàu thuộc lớp này gồm các biến thể Flight I, Flight II, Flight IIA và Flight III, có chiều dài khoảng 155 m, chiều rộng 20 m và lượng giãn nước lên tới 9.300 tấn. Mỗi tàu thường có thủy thủ đoàn từ 303 đến 323 người, được trang bị nhiều loại vũ khí và hệ thống tác chiến hiện đại.

my lap phao mk 38 mod 4 cho tau khu truc, tang hoa luc chong uav hinh anh 1
Tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. Ảnh: AP

Trọng tâm trong năng lực chiến đấu của tàu là Hệ thống chiến đấu Aegis, kết hợp với hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 (VLS), cho phép triển khai nhiều loại tên lửa khác nhau.

Ngoài ra, tàu khu trục lớp Arleigh Burke còn được trang bị pháo hải quân Mk 45 cỡ nòng 127 mm, hai pháo Mk 38 cỡ nòng 25 mm và súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7 mm. Các tàu cũng sử dụng hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần Phalanx CIWS, có khả năng đối phó với máy bay không người lái (UAV), tàu mặt nước cỡ nhỏ và một số loại đạn đang bay tới, bao gồm tên lửa và đạn pháo, cối.

Đáng chú ý, tàu khu trục USS Mustin (DDG-89) đã được trang bị hệ thống vũ khí Mk 38 Mod 4, một phiên bản mới được phát triển nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tầm gần. Với thiết kế linh hoạt và hỏa lực mạnh, hệ thống này được đánh giá có tiềm năng nâng cao năng lực tác chiến của các tàu khu trục Mỹ.

Ngày 7/10/2026, Hải quân Mỹ đặt hàng thêm 22 hệ thống Mk 38 Mod 4 theo hợp đồng trị giá 197 triệu USD, dự kiến thực hiện trong ba năm. Các hệ thống này có thể tiếp tục được lắp đặt trên những tàu khu trục lớp Arleigh Burke khác trong thời gian tới.

Tăng cường khả năng đối phó UAV và tàu tấn công nhanh

Hệ thống Mk 38 Mod 4 do công ty MSI Defence Systems sản xuất. Dù mới được lắp đặt trên một tàu khu trục lớp Arleigh Burke đã qua nâng cấp, hệ thống này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa trên biển.

Hệ thống sử dụng pháo Mk 44S cỡ nòng 30 mm, kết hợp đồng trục với súng máy hạng nặng M3HB cỡ nòng 12,7 mm. Cấu hình đó cho phép Mk 38 Mod 4 sử dụng hai loại vũ khí với đặc tính khác nhau, qua đó mở rộng khả năng đối phó với nhiều mục tiêu.

Hệ thống được thiết kế để chống lại các tàu tấn công nhanh hoạt động ven bờ (FIAC), loại phương tiện có thể được sử dụng để tiếp cận và gây sức ép lên các chiến hạm lớn. Đây cũng là một trong những mối đe dọa được Hải quân Mỹ quan tâm tại khu vực Vịnh Ba Tư, nơi Iran có thể sử dụng các phương tiện cỡ nhỏ để đối phó với tàu chiến đối phương. Bên cạnh đó, Mk 38 Mod 4 còn có khả năng tác chiến chống các hệ thống bay không người lái (UAS).

Mk 38 Mod 4 có thể được điều khiển thông qua Hệ thống quản lý tác chiến hoặc hệ thống điều khiển hỏa lực quang điện tử, sử dụng thiết bị ngắm từ xa. Nhờ đó, thủy thủ không cần trực tiếp vận hành vũ khí tại vị trí lắp đặt. Sau khi nạp đạn, hệ thống có thể được điều khiển từ xa, góp phần giảm mức độ phơi nhiễm của nhân sự trước nguy cơ bị tấn công.

Thiết kế dạng mô-đun giúp hệ thống thuận tiện hơn trong việc tích hợp lên tàu. Mk 38 Mod 4 cũng được thiết kế để duy trì độ chính xác khi khai hỏa ở khoảng cách xa và tương thích với các loại đạn tiêu chuẩn NATO.

Một tính năng đáng chú ý là khả năng sử dụng đạn nổ trên không, loại đạn phát nổ ở vị trí xác định nhằm tạo vùng sát thương quanh mục tiêu. Tính năng này có thể phát huy hiệu quả khi đối phó với các mục tiêu nhỏ, di chuyển nhanh như UAV, tùy thuộc vào loại đạn và hệ thống điều khiển hỏa lực được sử dụng.

So với các phiên bản trước, Mk 38 Mod 4 được cải tiến về cấu hình vũ khí và khả năng điều khiển, hướng tới nâng cao hiệu quả tiêu diệt mục tiêu cũng như khả năng bảo vệ hệ thống và tàu chiến được trang bị.

Dù tăng cường đầu tư cho Mk 38 Mod 4, Hải quân Mỹ chưa có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn Phalanx CIWS. Thay vào đó, lực lượng này tiếp tục duy trì chương trình Phalanx thông qua các hợp đồng được gia hạn, với thời gian hỗ trợ ít nhất đến năm 2029. Điều này cho thấy Hải quân Mỹ đang duy trì nhiều lớp phòng thủ tầm gần, thay vì phụ thuộc vào một hệ thống vũ khí duy nhất.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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