Mỹ lập thao trường mô phỏng chiến trường Ukraine

Phát biểu ngày 23/6 tại một sự kiện do Lục quân Mỹ tổ chức, ông Driscoll cho biết các nhà thầu quốc phòng sẽ được tiếp cận các thao trường nói trên, nơi quân đội và doanh nghiệp có thể tiến hành các hoạt động đánh giá, thử nghiệm với cường độ cao hơn.

Một binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn độc lập số 48 phóng máy bay không người lái trinh sát tại khu vực Kharkiv Region, Ukraine, ngày 4/3/2026. Ảnh: AP

“Chúng tôi có thể mô phỏng môi trường tác chiến điện tử và điều kiện chiến trường phức tạp - nơi các hệ thống tác chiến của hai bên liên tục cạnh tranh và chế áp lẫn nhau, đồng thời tạo cơ hội để các nhà sản xuất UAV và các đơn vị phát triển công nghệ chống UAV cùng tham gia thử nghiệm”, ông Driscoll nói.

Bộ trưởng Lục quân cho biết thêm các binh sĩ Mỹ cũng sẽ được đưa tới những cơ sở này để nâng cao kỹ năng tác chiến và phối hợp trực tiếp với các nhà phát triển công nghệ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gặp nhiều thách thức trong việc theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ UAV, vốn được cả Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Theo Washington Post, Lầu Năm Góc hiện đang tích cực tìm kiếm các doanh nghiệp có khả năng sản xuất khoảng 300.000 UAV cảm tử giá rẻ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng dự kiến chi 54,6 tỷ USD trong năm tới cho chương trình mở rộng năng lực tác chiến bằng UAV.

Việc sử dụng rộng rãi UAV trinh sát và tấn công trong xung đột Ukraine đã làm thay đổi đáng kể phương thức tác chiến trên chiến trường hiện đại. Dọc tiền tuyến, UAV của cả Nga và Ukraine được sử dụng để phát hiện mục tiêu, ngăn chặn các cuộc tiến công cơ giới hóa và tiến hành các cuộc tấn công sâu vào khu vực đối phương kiểm soát.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ UAV cũng thúc đẩy các cường quốc quân sự tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này.