Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cuộc đàm phán phải dựa trên bốn nền tảng: các thỏa thuận đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các mô thức thảo luận ở Anchorage, Mỹ, các thực tế trên chiến trường, cùng những nguyên tắc từng nêu tại Bộ Ngoại giao Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu bốn cơ sở cho đàm phán với Ukraine. Ảnh: TASS

Ông Putin bác bỏ các vụ tấn công mà phía Nga gọi là các vụ khủng bố nhằm vào hạ tầng dân sự của Nga và cho rằng đây là nỗ lực của Ukraine a nhằm tạo ấn tượng về vị thế đàm phán, nhưng không làm thay đổi cục diện chiến trường.

Ông Putin cũng nêu điều kiện để kết thúc xung đột, gồm việc Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.