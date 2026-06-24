Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu bốn cơ sở cho đàm phán với Ukraine
VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp với Chính phủ Nga ngày 23/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh các nguyên tắc mà Nga sẵn sàng dựa vào để tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cuộc đàm phán phải dựa trên bốn nền tảng: các thỏa thuận đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các mô thức thảo luận ở Anchorage, Mỹ, các thực tế trên chiến trường, cùng những nguyên tắc từng nêu tại Bộ Ngoại giao Nga.
Ông Putin bác bỏ các vụ tấn công mà phía Nga gọi là các vụ khủng bố nhằm vào hạ tầng dân sự của Nga và cho rằng đây là nỗ lực của Ukraine a nhằm tạo ấn tượng về vị thế đàm phán, nhưng không làm thay đổi cục diện chiến trường.
Ông Putin cũng nêu điều kiện để kết thúc xung đột, gồm việc Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.