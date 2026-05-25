Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran

Thứ Hai, 10:20, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã mất khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, tương đương gần 20% số lượng phi đội mà Washington sở hữu trước chiến sự, với tổng giá trị ước tính gần 1 tỷ USD.

Phần lớn số máy bay này được cho là bị phá hủy hoặc hư hại nặng do hỏa lực từ phía Iran. MQ-9 Reaper là dòng UAV đa nhiệm, có thể thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát lẫn tấn công. Mỗi chiếc có giá hơn 30 triệu USD. Nhà sản xuất General Atomics đã dừng dây chuyền sản xuất mẫu Reaper cho quân đội Mỹ từ năm 2025, dù một số biến thể vẫn tiếp tục được chế tạo cho khách hàng quốc tế.

my mat gan 20 phi doi mq-9 reaper trong chien su voi iran hinh anh 1
UAV MQ-9 Reaper. Ảnh: Ethan Miller / Getty Images

Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Iran đã phá hủy hơn 20 chiếc MQ-9 Reaper do Mỹ vận hành kể từ khi chiến sự nổ ra vào cuối tháng 2/2026. Ngoài các trường hợp bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ, một số UAV khác được cho là bị phá hủy trên mặt đất trong các đợt tập kích tên lửa hoặc gặp sự cố khi vận hành.

Trung tướng David Tabor, Phó Tham mưu trưởng phụ trách kế hoạch và chương trình của Lầu Năm Góc, cho biết phi đội Reaper hiện chỉ còn khoảng 135 chiếc, thấp hơn đáng kể so với mức tối thiểu 189 chiếc mà Không quân Mỹ duy trì trong nhiều năm qua.

Đầu tháng này, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố báo cáo mang tên “Tổn thất máy bay chiến đấu của Mỹ trong Chiến dịch Epic Fury”, trong đó dẫn một nguồn báo chí chưa xác định ước tính rằng quân đội Mỹ đã mất 24 MQ-9 Reaper cùng một UAV MQ-4C.

Theo báo cáo, tổng số máy bay Mỹ bị mất trong chiến dịch quân sự tại Iran lên tới 42 chiếc, trong đó có 4 tiêm kích F-15E, 1 tiêm kích F-35A, 1 máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II, 7 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker và 1 trực thăng. Trong phiên điều trần trước Tiểu ban Quốc phòng thuộc Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện Mỹ tuần trước, Quyền Kiểm toán trưởng Lầu Năm Góc Jules Hurst cho biết chi phí chiến dịch quân sự chống Iran đã tăng từ mức dự kiến 25 tỷ USD lên 29 tỷ USD, chủ yếu do chi phí sửa chữa và thay thế khí tài tăng cao.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Iran xung đột Mỹ Iran Phi đội MQ-9 Reaper quân đội Mỹ máy bay không người lái
Tin liên quan

Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?
VOV.VN - Mười một tuần sau khi xung đột Mỹ-Iran Iran bùng phát, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa đối với hoạt động hàng hải quốc tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Vịnh Ba Tư cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Tình báo Mỹ bất ngờ trước tốc độ phục hồi sức mạnh quân sự của Iran
VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng, quân đội Iran đang phục hồi năng lực nhanh hơn nhiều so với ước tính trước đó, sau khi chịu các đợt không kích dữ dội của Mỹ và Israel trong khuôn khổ chiến dịch “Epic Fury”.

Những "lằn ranh đỏ" đẩy xung đột Mỹ - Iran vào thế bế tắc
VOV.VN - Ba tháng sau các cuộc không kích và những biện pháp phong tỏa lẫn nhau, Mỹ và Iran vẫn rơi vào thế đối đầu bế tắc, khi không bên nào sẵn sàng nhượng bộ về các “lằn ranh đỏ” chiến lược.

