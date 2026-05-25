Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran

Phần lớn số máy bay này được cho là bị phá hủy hoặc hư hại nặng do hỏa lực từ phía Iran. MQ-9 Reaper là dòng UAV đa nhiệm, có thể thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát lẫn tấn công. Mỗi chiếc có giá hơn 30 triệu USD. Nhà sản xuất General Atomics đã dừng dây chuyền sản xuất mẫu Reaper cho quân đội Mỹ từ năm 2025, dù một số biến thể vẫn tiếp tục được chế tạo cho khách hàng quốc tế.

Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Iran đã phá hủy hơn 20 chiếc MQ-9 Reaper do Mỹ vận hành kể từ khi chiến sự nổ ra vào cuối tháng 2/2026. Ngoài các trường hợp bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ, một số UAV khác được cho là bị phá hủy trên mặt đất trong các đợt tập kích tên lửa hoặc gặp sự cố khi vận hành.

Trung tướng David Tabor, Phó Tham mưu trưởng phụ trách kế hoạch và chương trình của Lầu Năm Góc, cho biết phi đội Reaper hiện chỉ còn khoảng 135 chiếc, thấp hơn đáng kể so với mức tối thiểu 189 chiếc mà Không quân Mỹ duy trì trong nhiều năm qua.

Đầu tháng này, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố báo cáo mang tên “Tổn thất máy bay chiến đấu của Mỹ trong Chiến dịch Epic Fury”, trong đó dẫn một nguồn báo chí chưa xác định ước tính rằng quân đội Mỹ đã mất 24 MQ-9 Reaper cùng một UAV MQ-4C.

Theo báo cáo, tổng số máy bay Mỹ bị mất trong chiến dịch quân sự tại Iran lên tới 42 chiếc, trong đó có 4 tiêm kích F-15E, 1 tiêm kích F-35A, 1 máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II, 7 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker và 1 trực thăng. Trong phiên điều trần trước Tiểu ban Quốc phòng thuộc Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện Mỹ tuần trước, Quyền Kiểm toán trưởng Lầu Năm Góc Jules Hurst cho biết chi phí chiến dịch quân sự chống Iran đã tăng từ mức dự kiến 25 tỷ USD lên 29 tỷ USD, chủ yếu do chi phí sửa chữa và thay thế khí tài tăng cao.