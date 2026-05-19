  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ phê duyệt hai gói hỗ trợ quốc phòng trị giá 428 triệu USD cho Ấn Độ

Thứ Ba, 16:21, 19/05/2026
VOV.VN - Hôm nay (19/5), Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hai gói hỗ trợ quốc phòng với tổng trị giá hơn 428 triệu USD cho Ấn Độ - một đối tác quốc phòng quan trọng của nước này tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Nam Á.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hai thương vụ được triển khai theo cơ chế Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS), gồm gói hỗ trợ trị giá 198 triệu USD dành cho phi đội trực thăng tấn công AH-64E Apache và gói bảo trì dài hạn trị giá 230 triệu USD cho các khẩu pháo siêu nhẹ M777A2 mà Ấn Độ đã mua từ Mỹ trước đây.

Phía Mỹ cho biết các thỏa thuận này nhằm phục vụ mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời tăng cường năng lực cho một đối tác quốc phòng quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Nam Á.

Máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh: Boeing

Đối với trực thăng Apache, gói hỗ trợ bao gồm dịch vụ kỹ thuật - hậu cần, dữ liệu kỹ thuật, tài liệu chuyên môn, đào tạo nhân sự và các yếu tố hỗ trợ vận hành khác. Hai nhà thầu chính là Boeing và Lockheed Martin.

AH-64E Apache hiện là một trong những trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới. Tuy nhiên, Ấn Độ đã giảm kế hoạch mua từ 39 xuống còn 28 chiếc do chi phí cao, đồng thời ưu tiên phát triển các nền tảng quốc phòng nội địa và tăng cường sử dụng hệ thống không người lái.

Trong khi đó, gói hỗ trợ cho pháo siêu nhẹ M777A2 do BAE Systems cung cấp, bao gồm phụ tùng thay thế, dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, kho bãi và đội ngũ chuyên gia tại hiện trường.

M777A2 được quân đội Ấn Độ triển khai rộng rãi tại các khu vực biên giới đồi núi nhạy cảm nhờ trọng lượng nhẹ và khả năng cơ động cao.

Việc phê duyệt diễn ra trong bối cảnh hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Mỹ đang ngày càng mở rộng. Trong nhiều năm qua, hai nước liên tục tăng cường quan hệ quân sự thông qua các thương vụ mua bán vũ khí, các cuộc tập trận chung và nhiều sáng kiến hợp tác, chia sẻ công nghệ quốc phòng.

Theo quy trình của Mỹ, dù đã được Bộ Ngoại giao phê chuẩn, các thương vụ hỗ trợ quốc phòng vẫn phải được Quốc hội Mỹ xem xét thông qua trước khi chính thức triển khai.

Ấn Độ đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân thứ ba

VOV.VN - Hôm qua (3/4), Ấn Độ đã chính thức đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo INS Aridhaman, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện năng lực răn đe hạt nhân trên biển.

Ấn Độ chuẩn bị mua thêm hệ thống S-400 của Nga

VOV.VN - Ấn Độ vừa phê duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá 25 tỷ USD, trong đó có hệ thống phòng không S-400 của Nga, nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội và nâng cao năng lực tác chiến.

Ấn Độ khai mạc Diễn tập Hàng hải MILAN 2026

VOV.VN - Từ ngày 15-25/2, tại thành phố cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Đông Nam Ấn Độ diễn ra cuộc diễn tập hàng hải MILAN 2026, với sự tham dự của 72 quốc gia, cùng 60 tàu chiến. Việt Nam đã cử tàu 17 tham gia sự kiện này.

