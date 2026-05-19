Mỹ phê duyệt hai gói hỗ trợ quốc phòng trị giá 428 triệu USD cho Ấn Độ

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hai thương vụ được triển khai theo cơ chế Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS), gồm gói hỗ trợ trị giá 198 triệu USD dành cho phi đội trực thăng tấn công AH-64E Apache và gói bảo trì dài hạn trị giá 230 triệu USD cho các khẩu pháo siêu nhẹ M777A2 mà Ấn Độ đã mua từ Mỹ trước đây.

Phía Mỹ cho biết các thỏa thuận này nhằm phục vụ mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời tăng cường năng lực cho một đối tác quốc phòng quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Nam Á.

Máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh: Boeing

Đối với trực thăng Apache, gói hỗ trợ bao gồm dịch vụ kỹ thuật - hậu cần, dữ liệu kỹ thuật, tài liệu chuyên môn, đào tạo nhân sự và các yếu tố hỗ trợ vận hành khác. Hai nhà thầu chính là Boeing và Lockheed Martin.

AH-64E Apache hiện là một trong những trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới. Tuy nhiên, Ấn Độ đã giảm kế hoạch mua từ 39 xuống còn 28 chiếc do chi phí cao, đồng thời ưu tiên phát triển các nền tảng quốc phòng nội địa và tăng cường sử dụng hệ thống không người lái.

Trong khi đó, gói hỗ trợ cho pháo siêu nhẹ M777A2 do BAE Systems cung cấp, bao gồm phụ tùng thay thế, dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, kho bãi và đội ngũ chuyên gia tại hiện trường.

M777A2 được quân đội Ấn Độ triển khai rộng rãi tại các khu vực biên giới đồi núi nhạy cảm nhờ trọng lượng nhẹ và khả năng cơ động cao.

Việc phê duyệt diễn ra trong bối cảnh hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Mỹ đang ngày càng mở rộng. Trong nhiều năm qua, hai nước liên tục tăng cường quan hệ quân sự thông qua các thương vụ mua bán vũ khí, các cuộc tập trận chung và nhiều sáng kiến hợp tác, chia sẻ công nghệ quốc phòng.

Theo quy trình của Mỹ, dù đã được Bộ Ngoại giao phê chuẩn, các thương vụ hỗ trợ quốc phòng vẫn phải được Quốc hội Mỹ xem xét thông qua trước khi chính thức triển khai.