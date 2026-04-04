中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân thứ ba

Thứ Bảy, 15:27, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (3/4), Ấn Độ đã chính thức đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo INS Aridhaman, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện năng lực răn đe hạt nhân trên biển.

INS Aridhaman thuộc nhóm tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) – thành phần then chốt của “bộ ba hạt nhân”, bao gồm năng lực triển khai vũ khí hạt nhân từ trên bộ, trên không và trên biển. Với việc bổ sung tàu ngầm này, các nhà phân tích nhận định Ấn Độ đã đạt ngưỡng tối thiểu để duy trì thế trận “răn đe liên tục trên biển”, tức luôn có ít nhất một tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân tuần tra vũ trang dưới lòng đại dương.

An Do dua vao bien che tau ngam hat nhan thu ba hinh anh 1
Tàu ngầm hạt nhân INS Aridhman của Ấn Độ. Ảnh: PTI

Năng lực này đưa Ấn Độ gia nhập nhóm rất ít quốc gia trên thế giới có thể duy trì răn đe hạt nhân trên biển một cách liên tục, bên cạnh Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc. Đây được xem là bước tiến chiến lược, giúp nâng cao đáng kể khả năng đáp trả hạt nhân trong mọi tình huống, phù hợp với học thuyết của Ấn Độ là “không sử dụng trước” nhưng vẫn bảo đảm năng lực trả đũa đáng tin cậy. Trong cấu trúc này, lực lượng tàu ngầm hạt nhân được đánh giá có độ sống sót cao nhất nhờ khả năng hoạt động bí mật và khó bị phát hiện.

INS A-ri-đa-manAridhaman là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thứ ba do Ấn Độ tự phát triển, sau INS Arihant (2016) và INS Arighaat (2024). Tàu được trang bị lò phản ứng hạt nhân công suất 83 MW, cho phép hoạt động liên tục dưới nước trong thời gian dài.

Với lượng giãn nước khoảng 7.000 tấn, tàu có kích thước lớn hơn và được thiết kế để mang tải trọng vũ khí cao hơn. Điểm nổi bật là hệ thống 8 ống phóng thẳng đứng - gấp đôi so với hai tàu trước đó - cho phép triển khai đồng thời nhiều tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Tàu được trang bị các loại tên lửa chiến lược như K-15 với tầm bắn khoảng 750 km và đặc biệt là K-4 với tầm bắn lên tới 3.500 km, đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến của Hải quân Ấn Độ.

Ngoài ra, INS Aridhaman còn được tích hợp nhiều cải tiến về công nghệ tàng hình, hệ thống sonar và liên lạc hiện đại, cùng thiết kế thủy động lực học tối ưu nhằm giảm độ ồn, qua đó nâng cao khả năng ẩn mình và hoạt động dài ngày dưới nước.

Giới quan sát cho rằng việc đưa INS Aridhaman vào biên chế không chỉ nâng cao năng lực quốc phòng mà còn mang ý nghĩa địa chiến lược quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ngày càng cạnh tranh. Động thái này cũng cho thấy Ấn Độ đang từng bước hoàn thiện cấu trúc răn đe hạt nhân toàn diện, đồng thời khẳng định vị thế của một cường quốc quân sự đang lên trên bản đồ chiến lược toàn cầu.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: ấn độ tàu ngầm hạt nhân vũ khí hạt nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ
Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong chuyến thăm làm việc tại New Delhi ngày 2/4, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Denis Manturov khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ về phân bón, đồng thời có khả năng mở rộng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), qua đó củng cố quan hệ đối tác kinh tế - năng lượng.

Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

Nga sẵn sàng bảo đảm nguồn cung phân bón, dầu mỏ và LNG cho Ấn Độ

VOV.VN - Trong chuyến thăm làm việc tại New Delhi ngày 2/4, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Denis Manturov khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ về phân bón, đồng thời có khả năng mở rộng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), qua đó củng cố quan hệ đối tác kinh tế - năng lượng.

Ấn Độ chuẩn bị mua thêm hệ thống S-400 của Nga
Ấn Độ chuẩn bị mua thêm hệ thống S-400 của Nga

VOV.VN - Ấn Độ vừa phê duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá 25 tỷ USD, trong đó có hệ thống phòng không S-400 của Nga, nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội và nâng cao năng lực tác chiến.

Ấn Độ chuẩn bị mua thêm hệ thống S-400 của Nga

Ấn Độ chuẩn bị mua thêm hệ thống S-400 của Nga

VOV.VN - Ấn Độ vừa phê duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá 25 tỷ USD, trong đó có hệ thống phòng không S-400 của Nga, nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội và nâng cao năng lực tác chiến.

Ấn Độ thử nghiệm công nghệ "hấp thụ khói bụi" để giảm ô nhiễm không khí
Ấn Độ thử nghiệm công nghệ “hấp thụ khói bụi” để giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô quốc gia New Delhi của Ấn Độ đang phối hợp Viện Công nghệ Madras (IIT- Madras) triển khai nghiên cứu công nghệ “hấp thụ khói bụi” để cải thiện chất lượng không khí vốn đã rất ô nhiễm.

Ấn Độ thử nghiệm công nghệ “hấp thụ khói bụi” để giảm ô nhiễm không khí

Ấn Độ thử nghiệm công nghệ “hấp thụ khói bụi” để giảm ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô quốc gia New Delhi của Ấn Độ đang phối hợp Viện Công nghệ Madras (IIT- Madras) triển khai nghiên cứu công nghệ “hấp thụ khói bụi” để cải thiện chất lượng không khí vốn đã rất ô nhiễm.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ