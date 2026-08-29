English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ treo pháo dưới bụng Osprey, thử chiến thuật bắn nhanh rút gọn

Thứ Bảy, 07:02, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỹ thử nghiệm treo pháo M119 dưới bụng Osprey, nhằm rút ngắn thời gian triển khai, khai hỏa và tăng khả năng cơ động.

Việc treo một khẩu pháo dã chiến dưới bụng máy bay cánh quạt nghiêng có thể giúp các kíp pháo binh Lục quân Mỹ khai hỏa từ những vị trí khó dự đoán, sau đó nhanh chóng rút lui trước khi đối phương kịp tiến hành phản pháo.

my treo phao duoi bung osprey, thu chien thuat ban nhanh rut gon hinh anh 1
Lựu pháo hạng nặng của Lục quân Mỹ được vận chuyển dưới bụng máy bay Osprey. Ảnh: Interestin Engineer

Lục quân Mỹ gần đây đã thử nghiệm chiến thuật này tại Hawaii bằng cách sử dụng máy bay cánh quạt nghiêng MV-22B Osprey của Thủy quân Lục chiến để vận chuyển một khẩu lựu pháo M119A3 cỡ nòng 105 mm bằng phương thức treo tải. Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra phương thức phối hợp cho phép các đơn vị pháo binh thực hiện những đợt tập kích nhanh trên các đảo ở khu vực Thái Bình Dương.

Ngày 19/8, binh sĩ thuộc Khẩu đội Bravo, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Pháo binh Dã chiến số 7, Sư đoàn Bộ binh số 25 tiến hành huấn luyện kỹ thuật treo tải tại Doanh trại Schofield. Lục quân Mỹ công bố hình ảnh về hoạt động này ngày 24/8 và cho biết cuộc huấn luyện liên quan đến khái niệm “Tác chiến Đổ bộ đường không trên biển tầm xa”.

Tập trung vào khả năng “bắn và cơ động”

Trong một cuộc xung đột tại Thái Bình Dương, lực lượng Mỹ có thể phải đối mặt với mạng lưới vệ tinh trinh sát, máy bay không người lái (UAV), hệ thống giám sát điện tử và các loại vũ khí chính xác tầm xa. Những năng lực này có thể giúp đối phương nhanh chóng phát hiện và tập kích các trận địa pháo sau khi chúng khai hỏa.

Trong bối cảnh đó, việc rút ngắn thời gian từ triển khai, khai hỏa đến rời trận địa có thể giúp giảm khoảng thời gian đối phương có thể sử dụng để phản công.

Lựu pháo M119A3 được đánh giá phù hợp với phương thức tác chiến này. Với trọng lượng hơn 2,1 tấn, đây là loại lựu pháo 105 mm được thiết kế để có thể vận chuyển bằng đường không.

M119A3 có tầm bắn khoảng 14 km với đạn tiêu chuẩn và khoảng 19,5 km với đạn tăng tầm bằng động cơ rocket. Tốc độ bắn tối đa đạt khoảng 6 phát/phút. Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số giúp giảm thời gian thực hiện các thao tác xác định phần tử bắn, qua đó hỗ trợ kíp pháo nhanh chóng thiết lập trận địa, khai hỏa và cơ động.

Osprey mở rộng phạm vi cơ động

Sự tham gia của MV-22B Osprey có thể mở rộng đáng kể phạm vi triển khai của mô hình này. Theo tài liệu của Thủy quân Lục chiến Mỹ, máy bay có bán kính tác chiến khoảng 350 hải lý (650 km) trong một số điều kiện nhiệm vụ nhất định, lớn hơn đáng kể so với nhiều trực thăng đa năng.

Tuy nhiên, con số trên không đồng nghĩa với bán kính hoạt động thực tế khi Osprey vận chuyển M119 bằng phương thức treo tải. Khẩu pháo được treo bên ngoài sẽ làm tăng lực cản và mức tiêu thụ nhiên liệu. Lục quân Mỹ hiện chưa công bố quãng đường mà MV-22B thực tế đã bay khi mang theo M119 trong cuộc huấn luyện hồi tháng 8.

Ý tưởng sử dụng phương tiện bay để cơ động lựu pháo M119 không hoàn toàn mới. Tháng 6/2020, các đơn vị Lục quân Mỹ tại Doanh trại Schofield từng tiến hành các cuộc diễn tập đột kích đường không với ba khẩu M119A3, sử dụng trực thăng UH-60 Black Hawk để vận chuyển pháo giữa các khu vực huấn luyện.

Các cuộc diễn tập này cho thấy khả năng kết hợp giữa hỏa lực của pháo binh hạng nhẹ và tính cơ động của trực thăng. Tuy nhiên, cuộc huấn luyện mới nhất đưa MV-22B Osprey vào vai trò vận chuyển, gắn mô hình này với khái niệm tác chiến trên biển tầm xa.

Sự khác biệt có ý nghĩa về mặt tác chiến khi Black Hawk chủ yếu hỗ trợ tái bố trí các khẩu pháo trong phạm vi một khu vực tác chiến trên bộ. Trong khi đó, Osprey có thể cho phép các đơn vị pháo binh cơ động trên khoảng cách lớn hơn và vượt qua những vùng biển ngăn cách các đảo.

Nhờ đó, các đơn vị pháo binh hạng nhẹ có thể tránh những tuyến đường bị hư hại hoặc các khu vực mà việc vận chuyển bằng đường bộ, đường biển gặp khó khăn.

Dù vậy, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ trước khi phương thức này có thể trở thành một năng lực tác chiến thường xuyên. Lục quân Mỹ chưa công bố cách thức vận chuyển đạn dược, kíp pháo và lực lượng bảo vệ đi cùng khẩu M119. Quân đội cũng chưa cho biết số lượng MV-22B tham gia cuộc diễn tập hoặc liệu hoạt động huấn luyện có được tiếp nối bằng các cuộc bắn đạn thật hay không.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Su-57D tích hợp “bộ não” AI hé lộ bước nhảy vọt của tiêm kích Nga
Su-57D tích hợp “bộ não” AI hé lộ bước nhảy vọt của tiêm kích Nga

VOV.VN - Nga đang phát triển Su-57D tích hợp AI tác chiến, hướng mẫu tiêm kích này thành nền tảng chỉ huy UAV và thử nghiệm công nghệ không chiến tương lai.

Su-57D tích hợp “bộ não” AI hé lộ bước nhảy vọt của tiêm kích Nga

Su-57D tích hợp “bộ não” AI hé lộ bước nhảy vọt của tiêm kích Nga

VOV.VN - Nga đang phát triển Su-57D tích hợp AI tác chiến, hướng mẫu tiêm kích này thành nền tảng chỉ huy UAV và thử nghiệm công nghệ không chiến tương lai.

Vì sao “Mắt thần” Reaper của Mỹ tổn thất nặng tại Iran?
Vì sao “Mắt thần” Reaper của Mỹ tổn thất nặng tại Iran?

VOV.VN - Một số báo cáo cho biết, Mỹ đã mất khoảng 25% tổng số máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trong cuộc xung đột với Iran.

Vì sao “Mắt thần” Reaper của Mỹ tổn thất nặng tại Iran?

Vì sao “Mắt thần” Reaper của Mỹ tổn thất nặng tại Iran?

VOV.VN - Một số báo cáo cho biết, Mỹ đã mất khoảng 25% tổng số máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trong cuộc xung đột với Iran.

Mỹ điều USS George Washington tới Trung Đông, Thái Bình Dương “hở sườn”?
Mỹ điều USS George Washington tới Trung Đông, Thái Bình Dương “hở sườn”?

VOV.VN - Kế hoạch của Mỹ triển khai tàu sân bay USS George Washington từ Thái Bình Dương tới Trung Đông thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln, làm dấy lên lo ngại về khoảng trống lực lượng tại khu vực.

Mỹ điều USS George Washington tới Trung Đông, Thái Bình Dương “hở sườn”?

Mỹ điều USS George Washington tới Trung Đông, Thái Bình Dương “hở sườn”?

VOV.VN - Kế hoạch của Mỹ triển khai tàu sân bay USS George Washington từ Thái Bình Dương tới Trung Đông thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln, làm dấy lên lo ngại về khoảng trống lực lượng tại khu vực.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích