Mỹ treo pháo dưới bụng Osprey, thử chiến thuật bắn nhanh rút gọn

Việc treo một khẩu pháo dã chiến dưới bụng máy bay cánh quạt nghiêng có thể giúp các kíp pháo binh Lục quân Mỹ khai hỏa từ những vị trí khó dự đoán, sau đó nhanh chóng rút lui trước khi đối phương kịp tiến hành phản pháo.

Lựu pháo hạng nặng của Lục quân Mỹ được vận chuyển dưới bụng máy bay Osprey. Ảnh: Interestin Engineer

Lục quân Mỹ gần đây đã thử nghiệm chiến thuật này tại Hawaii bằng cách sử dụng máy bay cánh quạt nghiêng MV-22B Osprey của Thủy quân Lục chiến để vận chuyển một khẩu lựu pháo M119A3 cỡ nòng 105 mm bằng phương thức treo tải. Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra phương thức phối hợp cho phép các đơn vị pháo binh thực hiện những đợt tập kích nhanh trên các đảo ở khu vực Thái Bình Dương.

Ngày 19/8, binh sĩ thuộc Khẩu đội Bravo, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Pháo binh Dã chiến số 7, Sư đoàn Bộ binh số 25 tiến hành huấn luyện kỹ thuật treo tải tại Doanh trại Schofield. Lục quân Mỹ công bố hình ảnh về hoạt động này ngày 24/8 và cho biết cuộc huấn luyện liên quan đến khái niệm “Tác chiến Đổ bộ đường không trên biển tầm xa”.

Tập trung vào khả năng “bắn và cơ động”

Trong một cuộc xung đột tại Thái Bình Dương, lực lượng Mỹ có thể phải đối mặt với mạng lưới vệ tinh trinh sát, máy bay không người lái (UAV), hệ thống giám sát điện tử và các loại vũ khí chính xác tầm xa. Những năng lực này có thể giúp đối phương nhanh chóng phát hiện và tập kích các trận địa pháo sau khi chúng khai hỏa.

Trong bối cảnh đó, việc rút ngắn thời gian từ triển khai, khai hỏa đến rời trận địa có thể giúp giảm khoảng thời gian đối phương có thể sử dụng để phản công.

Lựu pháo M119A3 được đánh giá phù hợp với phương thức tác chiến này. Với trọng lượng hơn 2,1 tấn, đây là loại lựu pháo 105 mm được thiết kế để có thể vận chuyển bằng đường không.

M119A3 có tầm bắn khoảng 14 km với đạn tiêu chuẩn và khoảng 19,5 km với đạn tăng tầm bằng động cơ rocket. Tốc độ bắn tối đa đạt khoảng 6 phát/phút. Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số giúp giảm thời gian thực hiện các thao tác xác định phần tử bắn, qua đó hỗ trợ kíp pháo nhanh chóng thiết lập trận địa, khai hỏa và cơ động.

Osprey mở rộng phạm vi cơ động

Sự tham gia của MV-22B Osprey có thể mở rộng đáng kể phạm vi triển khai của mô hình này. Theo tài liệu của Thủy quân Lục chiến Mỹ, máy bay có bán kính tác chiến khoảng 350 hải lý (650 km) trong một số điều kiện nhiệm vụ nhất định, lớn hơn đáng kể so với nhiều trực thăng đa năng.

Tuy nhiên, con số trên không đồng nghĩa với bán kính hoạt động thực tế khi Osprey vận chuyển M119 bằng phương thức treo tải. Khẩu pháo được treo bên ngoài sẽ làm tăng lực cản và mức tiêu thụ nhiên liệu. Lục quân Mỹ hiện chưa công bố quãng đường mà MV-22B thực tế đã bay khi mang theo M119 trong cuộc huấn luyện hồi tháng 8.

Ý tưởng sử dụng phương tiện bay để cơ động lựu pháo M119 không hoàn toàn mới. Tháng 6/2020, các đơn vị Lục quân Mỹ tại Doanh trại Schofield từng tiến hành các cuộc diễn tập đột kích đường không với ba khẩu M119A3, sử dụng trực thăng UH-60 Black Hawk để vận chuyển pháo giữa các khu vực huấn luyện.

Các cuộc diễn tập này cho thấy khả năng kết hợp giữa hỏa lực của pháo binh hạng nhẹ và tính cơ động của trực thăng. Tuy nhiên, cuộc huấn luyện mới nhất đưa MV-22B Osprey vào vai trò vận chuyển, gắn mô hình này với khái niệm tác chiến trên biển tầm xa.

Sự khác biệt có ý nghĩa về mặt tác chiến khi Black Hawk chủ yếu hỗ trợ tái bố trí các khẩu pháo trong phạm vi một khu vực tác chiến trên bộ. Trong khi đó, Osprey có thể cho phép các đơn vị pháo binh cơ động trên khoảng cách lớn hơn và vượt qua những vùng biển ngăn cách các đảo.

Nhờ đó, các đơn vị pháo binh hạng nhẹ có thể tránh những tuyến đường bị hư hại hoặc các khu vực mà việc vận chuyển bằng đường bộ, đường biển gặp khó khăn.

Dù vậy, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ trước khi phương thức này có thể trở thành một năng lực tác chiến thường xuyên. Lục quân Mỹ chưa công bố cách thức vận chuyển đạn dược, kíp pháo và lực lượng bảo vệ đi cùng khẩu M119. Quân đội cũng chưa cho biết số lượng MV-22B tham gia cuộc diễn tập hoặc liệu hoạt động huấn luyện có được tiếp nối bằng các cuộc bắn đạn thật hay không.