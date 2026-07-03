Nga tăng cường sử dụng UAV phản lực vượt ngoài tầm đánh chặn của Ukraine

Nga đang gia tăng sử dụng UAV phản lực trong các đợt tấn công quy mô lớn. Theo người phát ngôn Không quân Ukraine, Đại tá Yurii Ihnat, Moscow hiện triển khai các UAV phản lực “gần như suốt ngày đêm” cùng với các UAV cảm tử khác. Với tốc độ lên tới 500 km/h, các UAV này có thể bay nhanh hơn các UAV đánh chặn của Ukraine.

UAV Geran-5 của Nga. Ảnh: c4defence

“Những UAV này không còn nằm trong khả năng đánh chặn của các UAV đánh chặn, vốn chỉ đạt tốc độ khoảng 300 km/h”, Đại tá Ihnat nói. Theo ông: “Điều đó đồng nghĩa các tổ hỏa lực cơ động và UAV đánh chặn không còn có thể được trông cậy nữa. Chúng tôi buộc phải sử dụng tên lửa và đó là điều Không quân cùng các đơn vị khác của lực lượng phòng vệ đang thực hiện”.

UAV phản lực là gì?

“Từ lâu, đối phương liên tục thay đổi chiến thuật sử dụng UAV, gia tăng số lượng và nâng cao chất lượng. Nga đặt mục tiêu nâng tỷ lệ UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực lên 50%”, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết vào đầu tháng 6. Ông Syrskyi nhận định Moscow thực sự đang khiến hệ thống phòng không Ukraine ngày càng khó “đáp trả hiệu quả”.

Gần đây, UAV Shahed và các phương tiện tấn công đường không khác của Nga vẫn bị lực lượng đánh chặn Ukraine vô hiệu hóa.

Sau khi thiết lập năng lực sản xuất trong nước đối với dòng UAV kiểu Shahed, mang tên Geran, Nga tiếp tục tập trung phát triển các phiên bản tiên tiến hơn. Tháng 9/2025, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã công bố thông tin mới về Geran-3, phiên bản nhanh hơn và hiện đại hơn của Geran-2.

Theo HUR, khác với Geran-2 sử dụng động cơ cánh quạt, Geran-3 được trang bị động cơ phản lực cánh quạt, cho phép đạt tốc độ tới 370 km/h với tầm hoạt động khoảng 1.000 km. UAV này mang thuốc nổ và phát nổ khi lao xuống mục tiêu.

Chỉ vài tháng sau, vào tháng 1/2026, HUR cho biết Nga lần đầu tiên sử dụng UAV tấn công Geran-5 trong chiến đấu tại Ukraine.

Theo HUR, động cơ phản lực Telefly trên Geran-5 tạo lực đẩy lớn hơn so với Geran-3. Geran-5 dài khoảng 6 m, sải cánh 5,5 m. Không giống các mẫu Geran trước vốn dựa trên thiết kế UAV Shahed của Iran, Geran-5 được chế tạo theo cấu hình khí động học truyền thống.

HUR cho biết mẫu UAV mới vẫn giữ nhiều đặc điểm của các phiên bản trước, bao gồm hệ thống dẫn đường vệ tinh Cometa với 12 kênh và hệ thống theo dõi sử dụng máy tính siêu nhỏ Raspberry Pi kết hợp modem 3G/4G.

Geran-5 có thể mang đầu đạn nặng 90 kg và được cho là có tầm hoạt động gần 1.000 km, đủ khả năng tấn công bất kỳ khu vực nào trên lãnh thổ Ukraine. Theo HUR, Nga cũng từng cân nhắc trang bị Geran-5 cho các máy bay cường kích như Su-25 nhằm mở rộng phạm vi tác chiến.

Trong bối cảnh đó, Ukraine buộc phải sử dụng các tên lửa phòng không có giá trị cao và số lượng hạn chế để đánh chặn những UAV phản lực này. Dù vậy, theo phía Ukraine, tỷ lệ đánh chặn vẫn duy trì ở mức cao, thường xuyên vượt 90%.